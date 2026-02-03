エボラ出血熱など最も危険性が高い「１類感染症」の診療を担う感染症指定医療機関の７割強が、患者の受け入れ態勢について「不十分」と考えていることが読売新聞の調査でわかった。

完治を目指した治療が「できない」と答えたのも４割に上った。いずれも人員や設備の不十分さが主な理由だ。海外との往来の増加で感染症が流入するリスクは高まっており、体制強化が急務となっている。

感染症法は、致死率が最大８〜９割に上るエボラ出血熱のような危険性が極めて高い病気を１類感染症に分類し、国や都道府県が指定する「特定」と「第１種」の指定医療機関に対し、患者の入院の受け入れを求めている。

調査は昨年１１〜１２月、特定と第１種の全５８施設を対象に実施し、４８施設から回答を得た（回答率８３％）。

１類感染症の患者が搬送された時の医師や設備の態勢を尋ねたところ、「不十分」と答えたのは３５施設（７３％）に上った。回答施設は「設備が老朽化している」「専門医が不在で治療が難しい」など施設の不備や人材不足を訴えた。

また、症状が悪化した患者には人工呼吸器などを使う集中的な治療が必要となるが、そうした完治を目指した治療を実施できるかを質問した結果、４８施設の中で２１施設（４４％）が「治療できない」と回答した。専用の集中治療室がないことなどが理由だった。

１類感染症のうちエボラ出血熱は２０１４年に西アフリカで感染が大きく広がり、欧州や米国で患者が確認され、国内でも危機意識は高まった。厚生労働省は、空き病床を確保しておくための費用に補助を出すなど対策を強化してきた。

賀来満夫・東北大名誉教授（感染制御学）は「危険な病原体は、いつ日本に入ってきてもおかしくない。国と都道府県、医療機関が連携し、設備の整備や人員の確保を進めるなどの危機管理体制の強化を進める必要がある」と話している。

◆感染症指定医療機関＝第１種は１類感染症と、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）など２類感染症に、特定はこれらに加えて未知の感染症に対応する。２０２４年４月１日時点で、特定は４施設、第１種は５６施設が指定されており、特定の４施設のうち２施設は第１種を兼ねる。