富士通は、国の政策決定の過程で国民から広く意見を募る「パブリックコメント（パブコメ）」制度の関連業務を効率化する生成ＡＩ（人工知能）サービスの提供を２０２６年度中に始める。

パブコメでは万単位の意見が寄せられるケースがあるため、中央省庁職員の負担軽減につなげる狙いがある。

中央省庁向けに、高い日本語能力を持つ同社の大規模言語モデル「Ｔａｋａｎｅ」を活用し、意見の集約や分類を自動化する。

「どういう傾向の意見が多いのか」「賛否の比率はどれくらいか」といった指示を職員が「Ｔａｋａｎｅ」に入力すると、指示に沿った形で報告書が出力される。賛成・反対意見の件数のほか、重複した内容や似たような意見をまとめて要約した文書など意見全体の傾向を分析したリポートが作成される。それぞれの意見が法令案のどの条項と対応するか分類も行う。

富士通は２５年５〜７月、過去のパブコメのデータを利用して中央省庁と実証実験を行い、意見２００件の要約や分類が１０分程度で終了することを確認した。今後さらに精度を向上させ、関連法令の調査や関係機関との調整を支援できる機能の開発も進める。

パブコメでは、同一意見が大量に寄せられるケースが相次いでいる。ＳＮＳでの呼びかけに応じて生成ＡＩを使って提出されたケースもあるとみられ、世論誘導への利用が問題視されていた。環境省が２５年に行った原子力発電関連のパブコメには２０万件以上が集まり、意見の９６％が残りの４％のいずれかと完全に一致していた。