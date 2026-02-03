日本国憲法は一度も改正されておらず、条文と現実との矛盾が拡大している。

衆院憲法審査会は昨年６月、「憲法と現実の乖離（かいり）」を討議したものの、話し合いは膠着（こうちゃく）状態が続く。審査会では９条見直しのほか、緊急事態条項創設などの必要性が指摘されてきた。

衆参両院に憲法を論議する憲法調査会（審査会の前身）が出来たのは、２０００年。今回の衆院選は、四半世紀を超す議論に変化をもたらす可能性がある。

調査会以来、憲法改正は旗振り役の自民党に対し、〈１〉パートナーの公明党〈２〉民主党およびその後継政党（立憲民主党など）――が慎重・阻止姿勢を示す「拒否権プレーヤー」の役を演じ続けた。このうち公明党は、自民党の提案に一定程度の理解を示してきた。国会の憲法論議を長年、事務方として支えてきた橘幸信・前衆院法制局長は「中道改革連合は、立民よりも積極的に憲法論議に取り組もうとするかもしれない」と語る。

歴史をひもとくと、首相が改憲を掲げつつも、あまり前のめりではなかった時期に憲法論議は比較的、粛々と行われている（小泉政権、岸田政権など）。高市首相が安倍元首相ほど憲法問題に熱心でないことは、プラスに働くとの見方もある。もとより与野党の対立が強まれば、議論は足踏みするだろう。

自民党は公約で〈１〉自衛隊の明記〈２〉緊急事態対応〈３〉合区解消・地方公共団体〈４〉教育充実の４項目を掲げ、中道改革は「責任ある憲法改正論議を深化」させるとしている。選挙後は接点の模索が課題となる。中道改革で憲法改正に後ろ向きな議員がどこまで歩み寄れるかが、最大のポイントだ。

９条は、もともと「戦力の不保持」を定めた２項の見直しを主張していた自民党が、１７年から、２項を維持したまま自衛隊明記のみを行うとの方針に転じた。当時の安倍総裁が、条文を追加する「加憲」を唱えてきた公明党に配慮したものだった。

公明党に代わる連立パートナーの日本維新の会は、２項削除による「集団的自衛権行使の全面容認」を求めている。注意すべきは、改憲は「衆参各院の３分の２以上」がなければ発議できず、国民投票という高いハードルも控えることだ。できるだけ与野党が幅広く一致できる案を創出する努力と知恵が求められている。（調査研究本部 舟槻格致）