覚悟を決めてやってきた。プロ入りしてからの5年間は、高卒で入団した浦和での活躍を常に意識していたDF藤原優大（23）。初の完全移籍を決断するには葛藤もあったが、今は「新潟のために」と新天地での貢献しか考えていない。

プロ1年目の途中から相模原、町田、大分と4年間を期限付き移籍で過ごした。ただ「どこへ行っても浦和で出ることが目標だった」と言うほど思い入れは強かった。昨季の最終節。大分からシーズン途中で浦和に戻り、初めて赤いユニホームでリーグ戦のピッチに立った時には「感慨深いものがあった」と胸の内を語る。

一方で浦和では出場機会が少なく、先のキャリアを考えていた中で11月に新潟からオファーが届いた。「シーズン中のオファーは初めて。だからうれしかった」。常にプレーをチェックしていてくれたことにも好印象を抱き、浦和との契約が残っていたものの、新たな挑戦を選んだ。

新天地での活躍が、これまで成長をサポートしてくれた指導者や愛する家族への恩返しとなる。「簡単に出られる選手層ではないけど、ピッチに立ちたい。点を取って、勝って喜びたい」。最終ラインの統率者として守備を引き締め、貪欲に勝利をつかみにいく。（西巻 賢介）

◇藤原 優大（ふじわら・ゆうだい）2002年（平14）6月29日生まれ、青森県出身の23歳。センターバック。青森山田高では全国高校選手権で優勝1回、準優勝2回。2年時にはプレミアリーグファイナル優勝。U―19まで年代別日本代表歴がある。背番号は34。1メートル80、75キロ。利き足は右。

○…8日に愛媛との開幕戦を迎える特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」における主将と副主将が決まった。主将はMF藤原奏で副主将はDFゲリア、FW若月、DF船木、FW小野の4人。初の大役となる藤原奏はクラブを通じ「先頭に立って自分の役割を全うしていくつもりです」、副主将の若月は「若手選手をまとめ、チームに勢いをもたらす存在になりたい」とコメントした。