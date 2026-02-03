超人の科学＜２＞

スキージャンプのエースで２０２２年北京五輪・個人ノーマルヒルで金メダルを獲得した小林陵侑（りょうゆう）（チームＲＯＹ）。

小林のジャンプは失敗の危険性が高い独特の姿勢から生み出されることから、「もろ刃の剣」とも称される。一体どんな飛び方なのか。（科学部 岩瀬詩由）

「踏み切りが勝負のカギ」

ジャンプの動作は主に「助走」「踏み切り」「飛行」「着地」に分けられる。五輪選手らの強化拠点で科学分析を担当する北翔大の山本敬三教授は「ジャンプは特に踏み切りが勝負のカギだ」と強調する。

山本さんは２４年までに男女の選手延べ１３８人分のジャンプのデータをカメラ１０台を使って収集。このうちＫ点越えをした成功例約４０回分について解析した。

すると踏み切り直後、多くの選手は「抗力」と呼ばれる空気による抵抗であおられないよう、体を股関節から「くの字」に曲げる姿勢だった。一方で小林だけは体をピンと伸ばす独自の姿勢を取っていた。

その結果、小林は踏み切り直後に一般的な選手と比べてより大きな抗力を受けていた。だが風をあおり返す前回りするような力で踏み切るため、素早く前傾して飛行姿勢に移っていた。踏み切りから１秒後には抗力が急減する一方、揚力（体を浮かせようとする力）は飛行後半に急激に大きくなっていた。

一般的な選手は揚力が横ばいで飛行後半に伸びない。山本さんは「序盤に抗力を受けやすいが、素早く飛行姿勢に移ることで後半に揚力を伸ばすことができる。素早く移れないと減速する危険を冒しており、まさにもろ刃の剣のような飛び方だ」と話す。

スパコンで計算

なぜ揚力が伸びるのか。山本さんらは小林と他の選手のスーツにモーションセンサーを付けて姿勢を計測。得られたデータで助走から着地までの気流の変化を理化学研究所のスーパーコンピューター「富岳」で計算し、３次元の連続アニメーションで示した。

その結果、飛行中の小林は他の選手より背中側の気流の乱れが小さいことがわかった。山本さんは「独自の姿勢で最初から気流をうまく捉えるので、その後の飛行でも気流の乱れを抑えられ、揚力が大きくなるのではないか」と分析する。

「まねができない」

独自フォームで風を捉える小林のジャンプ。スキー板をＶ字に開く飛行姿勢や、着地のテレマーク姿勢も美しく、隙は見えない。

今年１月にオーストリアで行われたワールドカップ（Ｗ杯）で個人戦初優勝を飾った二階堂蓮（日本ビール）は「陵侑さんのジャンプは唯一無二。踏み切りに安定感がある」と高く評する。二階堂のコーチ小川孝博さんも「まねができない。（他の選手のジャンプと）系統が違う」と話す。

スーツの「余裕」は飛距離に影響

ジャンプではスーツの股下や袖にゆとり（余裕）があると、ムササビの「飛膜」のように空気を受けて飛距離が出やすい。公平性を保つため、国際スキー・スノーボード連盟は股下や袖の長さ、縫い目などに細かな規定を定めている。

国立スポーツ科学センター副主任研究員の山辺芳さんによると、股下に余裕がある場合は全くない場合より飛行能力を示す揚抗比（揚力と抗力の比）が２０％程度上がるという。

今大会の規定では、男子は飛びすぎによるけが防止のため股下と袖の余裕を減らす変更となり、逆に女子は股下の余裕を増やす変更となった。飛距離が出やすくなる一方、落下速度が遅くなるため高梨沙羅（クラレ）は「けがのリスクが減る。女子にとってはプラスの変更だ」と歓迎する。

オーダーメイドで選手のスーツを手がけるミズノの尾形優也さんは「本番直前までサイズ感などの微調整を続けたい」と意気込む。

ミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ競技

Ｋ点と呼ばれる基準点からの飛距離に応じた得点と、「飛行」「着地」「アウトラン（着地後に滑る部分）」の審査員による採点の合計点を競う。ミラノ・コルティナ五輪では男女個人戦のノーマルヒルとラージヒルなど６種目が実施される。