¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤¬£É£×£Ç£Ð²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤Ë°ÕÍß¡¡ºÆ¤Ó¹â¤¤ÊÉ¤È¤Ê¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ö²¶¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£´£¶¡Ë¤¬Âç´äÎÍÊ¿¡Ê£²£·¡Ë¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤òÀ©¤·¤¿¡££Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Î£Ö£±Àï¡Ê£±£±Æü¡¢Âçºå¡Ë¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¸åÆ£¤Ï¡¢£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤ÏÄÔÍÛÂÀ¡ËÊÖ¤êºé¤¤Ë°ÕÍß¡£¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤°ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ºÆ¤Ó¹â¤¤ÊÉ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡õ¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¤È¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¸åÆ£¤Ï¡¢Âçºå·èÀï¤ÇÂç´ä¡õ¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡õ¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¤Î£Ö£±Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥°¥ë£³ËÜ¾¡Éé¤¬¼Â¸½¡£¸åÆ£³×Ì¿¡ÊÊÑ·¿£Ç£Ô£Ò¡Ë¤ÇÂç´ä¤òÂà¤±¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿·ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£²·î¤Ë¥¥ã¥ê¥¢£²£²Ç¯¤Ë¤·¤ÆÈá´ê¤ÎÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤Ïº£Ç¯£±·î¤ËÄÔ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬²ò¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÅÁÅý¤Î£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé¤¬Éü³è¡£Î¾²¦ºÂ¤ÎÎò»Ë¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Âè£±£²Âå£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¸åÆ£¤Ï¡¢Âè£¸£´Âå£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¸åÆ£¤Ï¡ÖÊ£»¨¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£´¬¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ù¥ë¥È¤Î¡¢Âè²¿ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï²¶¤È¤·¤Æ¤â¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤³¤È¤«¤Ê¤È¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÂàÃÄ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢ÃÄÂÎ¤Ï·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£±·îËö¤Ë¤Ï£Å£Ö£É£Ì¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££²£°£±£µÇ¯£±£±·î¤Î³®Àû»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É±ï¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¸åÆ£¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¶¤Ï¿·ÆüËÜ¤òÀ¤³¦¤Î¤É¤ÎÃÄÂÎ¤è¤ê¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÃÄÂÎ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡ª¡¡²¶¤ËÇ¤¤»¤í¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ë¸ì¡£¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿·ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¿È¤¬ºÆ¤ÓÊÉ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿·ÆüËÜ¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¶¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¼¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ï²¶¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£²¼¤«¤é¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²¶¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÆ®»Ö¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸åÆ£³×Ì¿¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£