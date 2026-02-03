お笑いトリオ「トンツカタン」（森本晋太郎、櫻田佑、お抹茶）が２日深夜放送の「バナナマンのしらバナ！」（ＴＢＳ系）に出演。お抹茶がトリオの解散検討していることを明かした。

森本のピンの仕事が増え、トリオで会うのは月に１、２回だけ。妻子がいるお抹茶は妻に養ってもらっており「（森本の）ピンの仕事ばっかりでトリオなのに、それが嫌というか」と告白。お笑いを続けるなら、新たな相方を探す予定だという。

共演者で解散経験のあるお笑いコンビ「ちょんまげラーメン」の田渕章裕は「ホンマに別れたいというところまでは、まだいってないんちゃうかな」と推察。お抹茶は森本がピンで出演することに「いろんな人とお笑いをやってる。寂しいですね」と認めた。

田渕は「森本というツッコミを捨てるのはもったいないで。森本くらい有能なヤツはおらん。全然知らんヤツの中から探すのもめっちゃ時間がかかるし、それこそ気付いたら４０くらいになってるで。あと解散グセがつく可能性がある」と諭した。

ＭＣの「バナナマン」の日村勇紀もコンビ解散経験があり、その後に設楽統とバナナマンを結成。「こんなのラッキーだもん。こんなに才能のある人と出会えるなんて。俺は運があるのよ。スタッフさんも、こうやって出会ったメンバーも。これは運でしかないから。もったいしかない」とトリオを続けることを勧めた。

設楽も「全員が報われる世界じゃ絶対ないからね。やってたら売れるかは分からないけど、やってたら売れる可能性はある。期限を決めてみたら。今年いっぱいとか半年後とか。自分で決めればいいんだよ」とアドバイスしていた。