こういうの探してたーーッ！【ユニクロ】“どこの？”って聞かれそう！「サマ見えダウン」

冬の寒さ対策に頼れる「ダウンジャケット」は、ついベーシックなアイテムに落ち着きがち。防寒しながらオシャレにもこだわりたいなら、【ユニクロ】のダウンに注目してみて。今回ピックアップしたのは、洗練されたシルエットと都会的なムードをあわせ持つコラボライン【+J（プラスジェイ）】のアイテム。公式サイトによると「大人気のコラボレーション商品」を復刻したラインナップです。さっと羽織るだけで装いが洗練され、サマ見えも狙えそう。早速チェックして、冬コーデに取り入れてみて。

コーデにエッジを添えるミリタリージャケット

【ユニクロ】「ハイブリッドダウンオーバーサイズMA - 1」\14,900（税込）

ミリタリー由来のデザインをベースにしながら、ごつさをそぎ落としたクリーンな雰囲気のアイテム。さりげない光沢感が、大人のカジュアルにちょうどいい緊張感をプラス。ポケットや胸元のさりげないディテールは、シンプルな装いにこなれたアクセントを添えます。ジーンズやワイドパンツはもちろん、スカートと合わせて甘辛ミックスを楽しむのもおすすめ。