お笑いコンビ「ザ・ぼんち」の里見まさと（７３）が、１月３０日に書籍「漫才の一滴 笑吉が教えてくれた『念、縁、運』」を発売し、このほど、スポーツ報知のインタビューに応じた。

自身２冊目の書籍は、人生の局面の度に現れた三毛猫の守護神「笑吉」が、里見を叱咤（しった）激励しながら物語が進むファンタジー・ノンフィクションの自叙伝。芸歴５４年、天国も地獄も経験し、紆余（うよ）曲折を経て見つけたのは３つの「〜ん」の重要性だった。

里見は「諦めない執『念』。そうすると、いい『縁』ができて、いい『運』につながってくる」と力説。「お笑い人生、楽しかったなという終わり方せんともったいないから」と力説した。誰もが認めるレジェンドだが、現状に満足することはない。昨年のフジテレビ系「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」でグランプリファイナル進出し、その経験を経て中身を再構成した。

「東西とも漫才界は４番・キャッチャーの主力ばっかり。心太（ところてん）で言えば、僕らは網にへばりついてる状態ですよ」。昨年「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」で脚光を浴びた２人。書籍発売を足がかりに、もうひと花ふた花と咲かせるつもりだ。（古本 楓）