阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝が２日、沖縄・宜野座キャンプ２日目で早速、“日本流”の振る舞いを披露し、ファンの心をつかんだ。屋外の特打では３１スイングで５本のサク越え。１本目を放った後に拍手が起こると、ヘルメットを取って観客席に向かって一礼。「他の選手がやっているように、ファンの方にも礼儀正しくやってみようかな」と敬意を示す姿に、会場全体が沸き立った。

一部始終を見ていた巨人・萩原スコアラーは「良かったですね、あのお辞儀。すごい人柄も良くて、（日本に）なじみそうな感じ」と意外な行動に驚きつつ、新たな環境に適応しようとする姿を評価。米マイナー通算６１８試合で打率２割５分４厘、８５本塁打、３２２打点を記録した新助っ人は「一日一日良くなっていますし、すごくいい時間を過ごせています」と、充実感を漂わせた。

昨季、レギュラーを固定できなかった遊撃にディベイニーがはまれば、「さらに強くなると思います。１〜９番まで全部怖い」と、萩原スコアラーは警戒した。２５年は１７勝８敗と宿敵・巨人を完璧に攻略し、リーグ優勝につなげた。球団初のセ・リーグ連覇に向けて、さらなる戦力アップが期待できそうだ。（藤田 芽生）