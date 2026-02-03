阪神・藤川球児監督（４５）が２日、平田２軍監督率いる沖縄・具志川キャンプを電撃視察した。主力中心の宜野座で、佐藤らの早出特守を見届けてから車で移動。「車で３５分の距離です。それだけです。平田（２軍）監督に言ってないんでね」。キャンプ２日目にして異例に映る行動も、指揮官にとっては至極当然のことだった。

具志川では、ベテラン組はもちろん、新外国人のモレッタ（前パイレーツ）やドラフト４位・早瀬（神村学園）らの投球練習をチェック。自らコミュニケーションも図った。「自分の中では隣に球場があるつもりでやっていますから。健康そうにみんなやっていたんでよかったですね」。１時間１０分の滞在でとんぼ返り。前日１日には全体練習後に「具志川の選手が気になりますね」と口にしていたなか、いきなり有言実行した。

決して、自身の姿を具志川の選手たちに見せるためのものではない。「そんな横柄な考えは一切ないです。選手は自分たちにとって『宝』のようなものですから。選手たちがいてくれるおかげで、野球というものがファンの方に届けられる」。大事な宝を生かすも殺すも自分次第―。選手の能力を引き上げ、最大限のパフォーマンスを発揮してもらうため、最善を尽くしていく。（小松 真也）