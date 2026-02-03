3億円の新居を購入した鈴木奈々、愛用バッグの価格を明かす「セールで買ったの！」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が2日までに自身のインスタグラムを更新。愛用バッグの価格を明かした。
【画像】上品オーラ！鈴木奈々の“愛用バッグ”
投稿で「ただいまー」「今日は昼過ぎからずっと出かけてました」と報告。ファンからの声を紹介し、「バックどこのー？って質問に答えます」とし、「バックは高島屋のセールで買ったの！値段は39000円くらいかな？49000円かも！5万以下で買いました」と告白。「4年前くらいからずっと持ってます」とつづり、寝ます おやすみなさい」（原文ママ）と締めくくった。
この投稿に「そんな金額には見えない」「モデルをしてるから安物を持って居ても高級なぁ〜バッグを買って持っているみたい」「着ているファッションがお似合いだよぉ」など好印象な声。また、サングラス姿のオフショットに「相変わらず似合ってカッチイィ」という声も寄せられた。
なお鈴木は最近、3億円の新居を購入したことで話題に。「18歳から頑張って貯めてきた」「頭金、1億5000万」と赤裸々に告白していた。
