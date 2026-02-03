ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は５２１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間14:26）（日本時間04:26）
ダウ平均 49414.04（+521.57 +1.07%）
ナスダック 23677.51（+215.69 +0.92%）
CME日経平均先物 54020（大証終比：+1390 +2.58%）
欧州株式2日終値
英FT100 10341.56（+118.02 +1.15%）
独DAX 24797.52（+258.71 +1.05%）
仏CAC40 8181.17（+54.64 +0.67%）
米国債利回り
2年債 3.565（+0.043）
10年債 4.275（+0.040）
30年債 4.910（+0.037）
期待インフレ率 2.330（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.868（+0.025）
英 国 4.506（-0.016）
カナダ 3.434（+0.017）
豪 州 4.798（-0.009）
日 本 2.235（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.00（-3.21 -4.92%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4663.60（-81.50 -1.72%）
ビットコイン（ドル）
78350.50（+1917.34 +2.51%）
（円建・参考値）
1220万3090円（+298626 +2.51%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
