NY株式2日（NY時間14:26）（日本時間04:26）
ダウ平均　　　49414.04（+521.57　+1.07%）
ナスダック　　　23677.51（+215.69　+0.92%）
CME日経平均先物　54020（大証終比：+1390　+2.58%）

欧州株式2日終値
英FT100　 10341.56（+118.02　+1.15%）
独DAX　 24797.52（+258.71　+1.05%）
仏CAC40　 8181.17（+54.64　+0.67%）

米国債利回り
2年債　 　3.565（+0.043）
10年債　 　4.275（+0.040）
30年債　 　4.910（+0.037）
期待インフレ率　 　2.330（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.868（+0.025）
英　国　　4.506（-0.016）
カナダ　　3.434（+0.017）
豪　州　　4.798（-0.009）
日　本　　2.235（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.00（-3.21　-4.92%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4663.60（-81.50　-1.72%）

ビットコイン（ドル）
78350.50（+1917.34　+2.51%）
（円建・参考値）
1220万3090円（+298626　+2.51%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ