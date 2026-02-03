ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権」はいよいよ最終日。12Rで優勝戦が行われる。ファイナルの絶好枠を射止めたのは地元・柳生泰二（41＝山口）。威張れる仕上がりではないが、インなら十分に優勝を狙える。

予選トップ通過を果たしていた柳生が突き進む。前走地の若松を含めて今年は2V。流れは来ている。3月蒲郡でのSGクラシックの権利をつかむ。怖いのは茅原。正直、足は平凡だが、テクニックは申し分ない。長尾は連日パワーが光る。柳生、茅原がやり合えばG1初Vがあってもおかしくない。佐々木の出足には魅力がある。展開を突いて一角崩しを狙う。

＜1＞柳生泰二 強気に言って上位あるかどうかくらい。ここまで来たら足うんぬんではなく気合です。山口支部の責任をしっかり果たしたい。

＜2＞長尾章平 今節はペラを少しなでたくらい。足は全部がいい。回っていなければ伸び型になるし、回れば出足型になる感じ。自分が節一だと思う。

＜3＞茅原悠紀 余裕がない。100点満点のレースをして、やっと逃げ切れた感じ。足は中堅。最後まで上積みを狙って調整。

＜4＞寺田祥 足は変わっていない。上とは差がある。スタートはそれなりに行けている。

＜5＞佐々木完太 出足が抜群にいい。握り遅れても進むし、やられたと思っても残っている感じ。直線もやられることはない。

＜6＞藤原碧生 スタートで放ったけど伸びて行く感じがあった。足は上位。準優の乗り心地は良かったけど合わないと微妙です。