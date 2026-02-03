ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は5日目を迎える。さあ、準優三番。12Rは仲谷颯仁が絶好枠の利を存分に発揮へ。大会連覇に向けて、まずはファイナル1号艇を獲りに出る。

進入は枠なりの3対3を想定。仲谷トップ通過を果たした仲谷。インからなら持つ動きは十分。しっかりとスタートを決めていくのみ。機の総合力では定松。カドから舟足を伸ばしての捲り、捲り差しに持ち込むか。上野は1番差しに徹して。原田は定松マークか。

＜1＞仲谷颯仁 初日にリングを入れたのが良かった。押し感も出てきました。ちょい伸び型でバランスが取れて足はいいと思う。

＜2＞上野真之介 後輩にペラを教わって伸びが良かった。バランスが取れています。現状は出足に◎を付けてもいいかな。

＜3＞宮地元輝 もっとエンジンが出るようにペラを叩いたけど、いいところも悪いところもあった。回り足はもう少し欲しいかな。

＜4＞定松勇樹 バランスが取れていて、すごく素直なエンジン。自分としては満足の仕上がり。

＜5＞原田幸哉 足自体は悪くない。気になっていたターン回りを求めて調整したら、もっと悪くなっていた。取りあえず元に戻す。

＜6＞安河内将 奇跡ですね。直線は良くないし、ただ曲がれるようにしているだけ。このままだと面白くないので何かする。