お笑いタレント・みなみかわ（43）が2日深夜に放送されたテレビ朝日「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」（月曜深夜2・36）に出演。妻への悩みを告白した。

今回は前回に引き続き新企画「マダム綾香の部屋」の後編が放送された。同企画は同局の弘中綾香アナウンサーがモデルやインフルエンサーなどの芸能活動をしている女子高生6人の悩みを聞いて解決するというもの。

VTRを見守っていたみなみかわ、東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司。すると、弘中アナが「どう?でも、お2人も悩みあるでしょ?私、聞きますわよ」と2人の悩みを聞いた。

これに、みなみかわは「妻が…金遣いが荒いんですよ」と悩みを切り出し「プレゼント的に渡すことはあるんですけど、日常、どんどんお金遣いが荒くなることに危惧はしている」と打ち明けた。

妻の金遣いの荒さに「俺は旦那として許していいものか…」と弘中アナに意見を求めた。この悩みに対して「一個ご褒美的に高いものを買うっていう方だったら、私は全然許せる」とし「日常的に高くなるのは黄色信号ですよね」と伝えられた。

「黄色信号」とされた妻の金遣いについて、みなみかわは「子供のこととなると、結構バーッと買っちゃう」とし「服とかも、俺は子供が大きくなるんやから安い服でいいやんと思うわけ。でも（妻は）結構ええの買うのよ」と考えの違いを明かした。

この買い物に「えっ!?1年、2年ぐらいで着れなくなるよ。それ」と内心では思っており「凄くモヤモヤしてしまう」と引っかかっていることを話した。「これどうですか?」と弘中アナに助言を求めると「……いいよ」とまさかの一言。みなみかわは「ちょっと待って…雑やな〜おい〜」と思わず机を叩いて笑った。