次世代を担う町田太我（25＝広島・117期）の進化が止まらない。

小松島で1日まで行われた高松記念では果敢な先行タイプがひときわ輝いていた。

石原颯は連日、強風が吹き荒れる中、風を切って3連勝で優出すると決勝では犬伏湧也の番手から抜け出して記念初V。

石原とともに中四国地区をリードする町田も迷いなき仕掛けから連日、バックを取るレースでシリーズ3勝を挙げた。

特に最終日の走りは圧巻だった。爆風が吹く中で打鐘から勢い良く仕掛けて先制すると、最後までスピードを緩めずに末良く押し切った。

重いバンクに周りの選手がレース後に疲弊した様子を見せる中、涼しい顔で引き揚げてきた。「修正のしようはまだあるけど、連日いい仕掛けができた」と手応えを口にした。

中でも準決をポイントに挙げた。先行態勢から郡司浩平に捲られた時の心情を打ち明けた。「結構いい状態で臨めたと思ったけどSSとの力の差を感じた。今まではS班にやられても何も思わなかったけど、初めて悔しいと思いましたね」

レースぶり、脚力とS班に近づいているからこそ、湧き出てきた感情だ。

昨年から取り入れたウエートトレーニングで10キロ以上の増量を遂げ、肉体改造に成功。スマートだった体形に、豊富な筋肉が浮き上がり、見た目からもパワーアップしたことがうかがえる。

結果的に末脚の粘りが強化され、白星量産。昨年12月の広島記念でも4日間バックを取る競走で3勝、決勝はラインワンツー決着で2着と内容も良かった。

改めてトップ級との戦いに思いを馳せる。「郡司さんに負けた悔しさでモチベーションが上がったし、課題も見つかった。今後は新車も来るし、いい経験になった」

打倒S班へ闘志を燃やす。強豪たちとの戦いで進化を続ける気鋭が大舞台で飛躍していく。（栗林 幸太郎）