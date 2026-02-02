どれも『990円』だと、、！？【しまむら】次回パトで見つけたい「注目アイテム」

「この値段でいいの？」と思わず二度見してしまいそうなプチプラアイテムが【しまむら】に登場。大人コーデにも取り入れやすく、おしゃれ度がグッと上がりそうなトップスです。トレンドのレイヤードコーデも楽しめて、即戦力になってくれるかも。ぜひ次のしまパト本命候補に！

さりげないアクセントでしゃれ感アップ

【しまむら】「RNTリブハイショクHNPO」\1,089（税込）

首元と裾の配色デザインが、さりげないアクセントになるリブトップス。ほどよいフィット感で、ベストやジャケットのインナーとしてレイヤードコーデでも活躍してくれそうです。グレーベースなので、手持ちアイテムと合わせやすいのも嬉しいポイントです。

マンネリ脱却に役立つニットベスト

【しまむら】「マルチBDクルーベスト」\1,089（税込）

レイヤードコーデで活躍しそうな、クルーネックのベスト。フロントのラインがさりげないモード感を演出し、大人女性のカジュアルコーデをセンスよくまとめてくれそう。シャツコーデにマンネリを感じたときにも使いやすく、一着持っているとコーデの幅が広がるかも。冬→春へのスイッチコーデのアクセントとしても重宝しそうです。

