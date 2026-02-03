６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード・ハーフパイプ女子の工藤璃星（りせ、ＴＯＫＩＯインカラミ）が２日、事前合宿地のスイス・ラークスからオンライン会見に臨んだ。１６歳６か月で挑む初めての五輪へ「今まで大会とかには出したことがないルーチンをたぶんやると思う。しっかり決め切れて、金メダルが取れればいいな」と目を輝かせた。冬季五輪では、２２年北京五輪銅の村瀬心椛を超える日本女子最年少メダルも視野に入れる。

１５歳になった昨季Ｗ杯から本格転戦し、昨年３月の世界選手権で４位入賞を果たした。今季は昨年１２月のＷ杯開幕戦ではフロントサイドの１０８０（３回転）をスタイリッシュにグラブを入れて成功。初の表彰台を飾るなど２位が２度。急成長を見せて初の五輪切符をつかんだ。「緊張とかはあまりなく、楽しみという気持ちが一番大きい。結果も出て五輪に向けて良い練習もできていて、準備はばっちりだと思います」とうなずいた。

同じ２００９年生まれで世界選手権銀メダルの清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）とは同学年のライバル同士。ともに今回の五輪が初舞台で「高め合いながらできている」と刺激し合う。高１の新鋭は「（選手同士の）バッジ交換とか、イタリアは初めて行く国で楽しみなところがいっぱいあります」と胸を躍らせた。