ボクシング元世界3階級制覇王者・亀田興毅氏（39）が2日、自身のインスタグラムを更新。昨年5月のIBF同級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、現在は故郷・熊本県内の病院でリハビリ中の前IBF世界同級王者の重岡銀次朗氏（26）の現状について明かした。

亀田氏は「元IBF世界ミニマム級王者の重岡銀次朗は順調に回復しています」と伝えるとともに「強烈な右ストレートで顔面しばかれました」と重岡氏の右ストレートをうれしそうに食らっているショットを投稿した。

また、重岡氏については「そろそろ世間に退院という明るいニュースが飛び交うかもしれない」とし「世界王者として逆境を乗り越えて力強く歩みだそう。皆さん、重岡銀次朗の第二の人生を力強く応援してください。亀田興毅」とつづった。

重岡氏の兄・優大氏は昨年9月に自身のインスタグラムで「昨日、銀次朗は一般病棟から回復期病棟へ移りました。ここから最大150日間で退院を目指し、本気のリハビリが始まります。時間は1日1時間、そのうち15分だけ。限られた中で前に進んでいます」などと伝えている。