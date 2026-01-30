差額１３００万ドル（約２０億円）の調停争いが注目されるタイガースと左腕のタリク・スクバル投手（２９）の年俸調停公聴会が、４日（日本時間５日）、米アリゾナ州で行われることに決まったと、デトロイト・フリープレスのペトゾイド記者が伝えた。

２０２６年オフにＦＡ権を持つスクバルとタイガースは今季契約の合意に至らず、年俸調停に持ち込まれた。米メディアによると、スクバルは今季年俸３２００万ドル（約５０億円）を希望。球団の提示額１９００万ドル（約３０億円）と大きな乖離があり、４日の公聴会までに合意する可能性は極めて低いとされる。昨年２年連続のサイ・ヤング賞を獲得したスクバルは、昨年３１試合に先発。１３勝６敗で１９５回３分の１を投げ、防御率２・２１、２４１奪三振だった。３月のＷＢＣにも米国代表で出場する見込みになっている。

１９７４年から始まった年俸調停制度。過去の調停期間中の投手の最高年俸は、Ｄ・プライス投手が２０１５年にタイガースと結んだ１９７５万ドル（約３１億円）。メジャー全体では、Ｊ・ソト外野手が２０２４年にヤンキースと結んだ３１００万ドル（約４８億円）が調停権を持つ選手の史上最高額となっている。公聴会は、第三者の立場にある３人の調停人が双方の主張を聞いたうえで、裁定を下す。スクバルの主張が認められれば、そのどちらも更新することになり、却下された場合は、どちらでも上回らないことになる。

過去に、ＦＡ権取得前に２年連続でサイ・ヤング賞を獲得したのは、ジャイアンツのＴ・リンスカム。年俸調停を避け、２年総額２３００万ドル（約３６億円）で合意している。