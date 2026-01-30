俳優の堤真一（６１）が４月期のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（後９時）に主演し、天才宇宙物理学者役を演じることが２日、分かった。日曜劇場の主演は「ザ・ドクター」以来２７年ぶり２回目になる。

演じるのは“天才すぎる”頭脳と知識を持ち合わせた大学の准教授・伍鉄。興味のある難問を見つけ、答えを導き出すことだけを生きがいとしてきたが、ある日、従姉妹（いとこ）がヘッドコーチを務める車いすラグビーチームの練習を見学することに。問題山積み、３年間勝利がない弱小チームを目の前にし、ルールも知らない中で「僕なら勝たせることができます。このチームを日本一にさせましょう」と言い放つ。

堤は役どころについて「ラグビーの試合が宇宙の構造と似ていることから、興味を持ってコーチになるのですが、モノの見方も科学的で、どこか数式的な物事の考え方をしています。その孤独な男がチームと競技によって心が開いていく」と説明。「障がいやパラスポーツという垣根がなくなり、皆それぞれの生き方が交錯し、仲間と家族の大切さを知っていきます。そんな絆と再生の物語を楽しんでいただきたいと思います」とコメントした。

撮影の何か月も前から練習に励む選手役の出演者たちを見て「撮影に入ったときには本当に驚きました。皆さんの並々ならぬ努力と気概を強く感じました」と刺激を受けた様子。「この物語は『車いすラグビー』が主役だと思っています。あくまでも、僕はうまくサポートする立場でいたいと考えています」と誓った。

〇…車いすラグビーはパラスポーツの中で唯一、車いす同士が激しくぶつかり合うことが許され、過激さから「マーダーボール（殺人球技）」と言われたこともある。２０２４年のパリ・パラリンピックでは日本代表が初めて金メダルを獲得した。試合のシーンは、日本車いすラグビー連盟監修で行われる。