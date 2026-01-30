三代目JSB・OMI『THE FUSION』、自身初アルバム1位【オリコンランキング】
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSのメンバー・OMIの最新アルバム『THE FUSION』が、3日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上3.6万枚で初登場1位を獲得。OMIとして自身初の「オリコン週間アルバムランキング」1位獲得となった。
【動画】三代目JSB・OMI『THE FUSION』MV
本作は、2024年6月にさまざまなキャリアを持つ異色のアーティストと融合することで、新たなエンターテイメントを創造するプロジェクトとしてスタートした“THE FUSION”の集大成としてリリース。すでにシングルとして配信されている「Purple Pill feat. SKY-HI」、「Feel Gold feat. 山下智久」、「To be feat. 三浦大知」に加え、「THE FUSION」、「LASTING FOREVER」の計5曲が収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間:2026年1月26日〜2月1日）＞
