日向坂46「クリフハンガー」、16作連続＆通算16作目の1位 女性アーティスト歴代記録を更新【オリコンランキング】
日向坂46の最新シングル「クリフハンガー」が、3日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、前作「お願いバッハ！」の初週売上（2025年9月29日付：初週売上45.1万枚）を上回る初週47.3万枚を記録し、1位に初登場した。
【動画】日向坂46「クリフハンガー」MV
なお、2019年4月8日付での1stシングル「キュン」【※1】から、16作連続、通算16作目の1位を獲得となる。ともに女性アーティスト歴代1位記録を保持する「1stからのシングル連続1位獲得作品数」記録【※2】と、「1stからのシングル連続初週売上30万枚超え作品数」を16作連続に自己更新した。
【※1】日向坂46は、けやき坂46名義のアルバム『走り出す瞬間』（2018年6月発売）がデビュー作品のため、「キュン」は「デビューシングル」ではなく「1stシングル」となる。
【※2】「1stシングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く。
本作表題曲では、五期生の大野愛実（おおのまなみ）がセンターを担当。シングル表題曲で五期生がセンターを務めるのはこれが初めて。いままでの葛藤を描きながらも新たな未来をつかみ取る、日向坂46の“これから”を表現した楽曲となっている。
初回仕様限定盤TYPE-Cには、今シングルをもってグループからの卒業を発表している二期生・松田好花（まつだこのか）が作詞を手掛けた「涙目の太陽｝が収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間:2026年1月26日〜2月1日）＞
