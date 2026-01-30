女優尾野真千子（44）が、ITサポート企業、日本PCサービス株式会社のサービスブランド「デジホ（デジタルホスピタル）」の新CMに出演する。

CMは、スマホを落としてしまう予期せぬトラブルを描いた「突入」編と、重要なデータの入ったパソコンを落としてしまうピンチを描いた「証拠」編の2つ。尾野は「監督から『映画っぽく撮りたい』という話があったので、緊迫感を意識して演じました」と語った。

これまで経験したスマホトラブルについて「車から降りるときに、ポンっと落としてしまったことはあります。やっぱりヒヤッとしますね」と振り返りながら、「大事なものがいろいろ入っているので、壊れてしまったらちょっとへこみます。ヒヤッとというより、“ガーン”という感じ」。

スマホが壊れたら一番困ることについては「夫と連絡が取れなくなることが一番無理です」と照れ笑いを浮かべた。

さらに、スマホの中で一番消えたら困るデータを聞かれると「やっぱり写真ですね。今はなんでも携帯で撮っちゃったりするので、やっぱり写真が消えると困るかな。なにかあった時はなるべく写真を先に見ますね。写真ちゃんと残ってるかな…みたいな」。

特に大切な写真として挙げたのが、週に一度の夫とのデートの時間に撮った写真。感情を込めて「（消えたら）困ります」と話し、21年に再婚した夫との仲の良さをうかがわせていた。

CMは3日から関西エリアで放送される。