長澤まさみ「色々と計画していることはありまして（笑）」 “新たにチャレンジしてみたいこと”を明かす BYDのCMに出演
長澤まさみが3日から放映が始まるBYD Auto Japanの新CMに出演する。同日、インタビュー動画も公開され、「新たにチャレンジしてみたいこと」を明かした。
【写真】結婚発表後インスタ初投稿 写真を添え感謝の言葉を伝えた長澤まさみ
新CM「SUPER HYBRID体感」篇は、2024年4月に放映を開始し、長澤の満面の笑みの「ありかも！」という台詞が注目を集めた「ありかも、BYD！」篇、「BYD EV-TECH Lab」篇に続く、BYDブランドCMの第3弾となる。
CMの放映開始に合わせて、長澤のインタビュー動画を公開。「新たにチャレンジしてみたいこと」を聞かれ「もうそれは色々と計画していることはありまして（笑）」と回答。「ずっと長年、習い事をたくさんしたいというのがあったので。ピアノと太極拳と、能も習ってみたいです」と答えた。
理由については「太極拳は体幹中心部を鍛えたいのと、精神的な部分も面白そうだなと思っているので、能とあわせてやれたらいいなと思っています。体を動かしながら、文化にも触れて、知っていくということもしたいなと思っていて、とにかく習い事で毎日が忙しくなるといいなと思っています」と話した。
CMでは、EVの高い技術力をもつBYDが新たに提案する「SUPER HYBRID」という選択肢を通じて、これからの日本のモビリティのあり方を描く。EVとエンジン、それぞれの強みを融合し、走行状況に応じてクルマ自身が最適な走りを選択するBYDならではの技術とともに、日常の中に自然に溶け込む次世代の走行体験を表現した。
今回のCMは、街中を走行する「BYD SEALION 6」のドライブシーンからスタートする。日常はEVのように、長距離はエンジンとモーターを組み合わせた高効率走行へ、優れた燃費とEVの快適性を両立するBYDの技術力に、長澤が「ハイブリッド。なのに、電気だけでも走れる。」と驚きの表情を見せる。
スムーズな加速や静粛性、安定感のある走りを体感する長澤の自然体な表情を通じて、SUPER HYBRIDがもたらす安心感と快適さを描いている。さらに、CMのラストには、長澤が「いよいよありかも、BYD！」と語りかけ、これまでEVに距離を感じていたドライバーの「新しい一歩」を後押しするCMとなっている。
■長澤まさみインタビュー
――今回のCMではBYDの新しい技術「SUPER HYBRID」に触れていただきました、いかがでしたか？
BYDの車といえばEVのイメージが強かったので、SUPER HYBRIDというBYDならではの技術を初めて見て、改めてすごいなと感動しっぱなしでした。車自体がその道の状態や、運転している状況を考えて捉えてくれて、どっちで走行するのがいいのかを選択してくれる。その機能のたくましさみたいなものにも感動しました。とにかく長く走れるというところにも安心感があるなと思って、ぜひ私もこのSEALION 6を運転して、楽しいところへ出かけてみたいなという気持ちになりました。
――撮影では、実際にBYD SEALION 6に乗り込んで体感いただきました、印象など教えてください。
とにかく色味が、はじめ見た瞬間にときめいたというか、上品できれいな色で、ドアを開けるとシートもかなり高級感のある革のシートで、色合いが他の車では見たことがないような配色で、本当におしゃれな車だなという印象でした。
乗り込んでみると、BYDならではの大画面がついていて、カラオケもできると聞いて、車で遊びながら、旅をする仲間と楽しみながら車内の時間を過ごしたいなと思いました。
――SUPER HYBRIDは長距離での安心感も魅力です。満充電・満タンで東京から北は北海道、南は九州、この冬、ロングドライブにチャレンジするとしたら、どちらに行きたいですか？
やはり遠いという印象がある北海道に行ってみたいと思います。私自身スキーをするのが何年か前からの趣味なので、ぜひ車で雪道を走ってみたいなと。雪の上を走行するのもすごく安定感があって静かに走ることができると聞いているので、綺麗な真っ白な雪の中でこのおしゃれな車に乗ってみたいと思います。
――今回のCMは「いよいよありかも、BYD」がキーワードにあります。これまで挑戦してこなかったけれど、長澤さんが「いよいよありかも！」と思う、新たにチャレンジしてみたいことはありますか？
もうそれは色々と計画していることはありまして（笑）。
ずっと長年、習い事をたくさんしたいというのがあったので。ピアノと太極拳と、能も習ってみたいです。太極拳は体幹中心部を鍛えたいのと、精神的な部分も面白そうだなと思っているので、能とあわせてやれたらいいなと思っています。体を動かしながら、文化にも触れて、知っていくということもしたいなと思っていて、とにかく習い事で毎日が忙しくなるといいなと思っています。
――CMをご覧になる方へのメッセージをお願いします。
まだEVの車に乗ったことがない方も、乗ったことがあるという方も、そして今回、新しくSUPER HYBRIDを携えたこのBYD SEALION 6、まだ見たことがない方がほとんどだと思います。ぜひ販売店に行って、試乗して体感してもらえたらなと思います。きっと、その良さを分かっていただけると思います。
