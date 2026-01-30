NY株式2日（NY時間13:19）（日本時間03:19）
ダウ平均　　　49361.29（+468.82　+0.96%）
ナスダック　　　23649.02（+187.20　+0.80%）
CME日経平均先物　54045（大証終比：+1415　+2.62%）

欧州株式2日終値
英FT100　 10341.56（+118.02　+1.15%）
独DAX　 24797.52（+258.71　+1.05%）
仏CAC40　 8181.17（+54.64　+0.67%）

米国債利回り
2年債　 　3.565（+0.043）
10年債　 　4.271（+0.036）
30年債　 　4.900（+0.028）
期待インフレ率　 　2.331（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.868（+0.025）
英　国　　4.506（-0.016）
カナダ　　3.432（+0.015）
豪　州　　4.798（-0.009）
日　本　　2.235（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.05（-3.16　-4.85%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4681.90（-63.20　-1.33%）

ビットコイン（ドル）
78519.75（+2086.59　+2.73%）
（円建・参考値）
1222万5525円（+324882　+2.73%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ