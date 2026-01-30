ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４６８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間13:19）（日本時間03:19）
ダウ平均 49361.29（+468.82 +0.96%）
ナスダック 23649.02（+187.20 +0.80%）
CME日経平均先物 54045（大証終比：+1415 +2.62%）
欧州株式2日終値
英FT100 10341.56（+118.02 +1.15%）
独DAX 24797.52（+258.71 +1.05%）
仏CAC40 8181.17（+54.64 +0.67%）
米国債利回り
2年債 3.565（+0.043）
10年債 4.271（+0.036）
30年債 4.900（+0.028）
期待インフレ率 2.331（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.868（+0.025）
英 国 4.506（-0.016）
カナダ 3.432（+0.015）
豪 州 4.798（-0.009）
日 本 2.235（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.05（-3.16 -4.85%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4681.90（-63.20 -1.33%）
ビットコイン（ドル）
78519.75（+2086.59 +2.73%）
（円建・参考値）
1222万5525円（+324882 +2.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
