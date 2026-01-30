きょうの為替市場はドルの買い戻しが強まる中、ポンドドルは一時１．３６ドル台前半まで下落。フィボナッチ３８．２％戻しの水準が１．３６５０ドル付近に来ており、その水準に到達している。ブレイクすれば５０％戻しの１．３５９０ドルまでの到達の可能性は高まる。一方、ポンド円は２１２．６０円付近に上昇する展開。



今週は英中銀が金融政策委員会（ＭＰＣ）を開催するが、市場では据え置きが確実視されている。ただ、３月のＭＰＣで追加利下げの可能性はあるとアナリストは指摘している。



英インフレが３．０％を上回っているため今回は据え置きが濃厚だが、委員の投票は７対２で、かなり余裕のあるものになると予想しているという。同アナリストは、３月利下げの可能性は市場が織り込んでいるよりも高いと見ているようだ。なお、短期金融市場では３月利下げの確率を２５％程度しか織り込んでいない。



GBP/USD 1.3662 GBP/JPY 212.67 EUR/GBP 0.8631



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト