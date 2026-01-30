ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４９１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間12:09）（日本時間02:09）
ダウ平均 49383.65（+491.18 +1.00%）
ナスダック 23642.88（+181.06 +0.77%）
CME日経平均先物 53980（大証終比：+1350 +2.51%）
欧州株式2日終値
英FT100 10341.56（+118.02 +1.15%）
独DAX 24797.52（+258.71 +1.05%）
仏CAC40 8181.17（+54.64 +0.67%）
米国債利回り
2年債 3.559（+0.037）
10年債 4.269（+0.034）
30年債 4.897（+0.025）
期待インフレ率 2.334（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.868（+0.025）
英 国 4.506（-0.016）
カナダ 3.431（+0.014）
豪 州 4.798（-0.009）
日 本 2.235（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.84（-3.37 -5.17%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4683.50（-61.60 -1.30%）
ビットコイン（ドル）
78823.75（+2390.59 +3.13%）
（円建・参考値）
1225万6305円（+371713 +3.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
