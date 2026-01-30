NY株式2日（NY時間12:09）（日本時間02:09）
ダウ平均　　　49383.65（+491.18　+1.00%）
ナスダック　　　23642.88（+181.06　+0.77%）
CME日経平均先物　53980（大証終比：+1350　+2.51%）

欧州株式2日終値
英FT100　 10341.56（+118.02　+1.15%）
独DAX　 24797.52（+258.71　+1.05%）
仏CAC40　 8181.17（+54.64　+0.67%）

米国債利回り
2年債　 　3.559（+0.037）
10年債　 　4.269（+0.034）
30年債　 　4.897（+0.025）
期待インフレ率　 　2.334（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.868（+0.025）
英　国　　4.506（-0.016）
カナダ　　3.431（+0.014）
豪　州　　4.798（-0.009）
日　本　　2.235（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.84（-3.37　-5.17%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4683.50（-61.60　-1.30%）

ビットコイン（ドル）
78823.75（+2390.59　+3.13%）
（円建・参考値）
1225万6305円（+371713　+3.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ