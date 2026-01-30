◇オランダ1部 アヤックス2ー2エクセルシオール（2026年2月1日）

アヤックスのDF冨安健洋（27）が1日、敵地のエクセルシオール戦でアーセナルに所属した24年10月以来、484日ぶりの公式戦復帰を果たした。後半35分から左サイドバックで出場。「求められている役割は若い選手のお手本になること」と出場直前に2―0から追いつかれた守備を引き締め、「一つステップを踏めた」と安堵（あんど）した。

昨年2月に右膝を手術し、同7月にアーセナルを退団。12月にアヤックスと今季終了までの短期契約を結んだ。W杯北中米大会開幕まであと4カ月。大きな一歩を踏み出し、「まだまだ100％じゃない。ちょっとずつ出場時間を伸ばしていく形になると思うし、その中でコンディションも上がっていけばいい」と前を向いた。

≪冨安の招集 森保監督前向き≫日本代表の森保監督が欧州視察から帰国し、DF冨安に言及した。約2週間の欧州滞在で12試合を視察し、冨安とも直接会談。スコットランド、イングランド戦を行う欧州遠征を3月に控える中で「90分出られることが確認できればもちろんいいが、ピンポイントでも戦力になり得ると見極められた時には招集したい」と説明。22年W杯のドイツ、スペイン戦で途中出場で勝利に貢献した冨安は時間限定出場でも必要な戦力になるとの認識を示した。