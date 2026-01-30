日経225先物：3日2時＝1250円高、5万3880円
3日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1250円高の5万3880円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては1224.82円高。出来高は8679枚となっている。
TOPIX先物期近は3596ポイントと前日比64ポイント高、TOPIXの現物終値比は59.87ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53880 +1250 8679
日経225mini 53885 +1255 175463
TOPIX先物 3596 +64 18628
JPX日経400先物 32395 +595 869
グロース指数先物 697 +8 566
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
