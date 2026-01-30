　3日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1250円高の5万3880円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては1224.82円高。出来高は8679枚となっている。

　TOPIX先物期近は3596ポイントと前日比64ポイント高、TOPIXの現物終値比は59.87ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53880　　　　 +1250　　　　8679
日経225mini 　　　　　　 53885　　　　 +1255　　　175463
TOPIX先物 　　　　　　　　3596　　　　　 +64　　　 18628
JPX日経400先物　　　　　 32395　　　　　+595　　　　 869
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　　+8　　　　 566
東証REIT指数先物　　売買不成立

