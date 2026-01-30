自分好みにカスタマイズできる！ジアス オーダーソファ「TILO(ティーロ)」オットマン

ジアスは、2026年2月2日より、オリジナルソファシリーズ「TILO(ティーロ)」の新ラインナップとして、「TILO オットマン」の販売を開始しました。

「TILO」は、「『お気に入り』を仕立てよう」をコンセプトに、一人ひとりのライフスタイルや好みに合わせて、自分だけのオリジナルソファをコーディネートできるシリーズです☆

ジアス「TILO(ティーロ)」オットマン

販売開始日：2026年2月2日(月)

販売場所：ジアスショールーム全店舗およびJIAS ONLINE

URL：https://jias-net.jp/collections/tilo

ジアスは、オーダーカーテンを中心に、こだわりの家具・照明・輸入雑貨などのインテリアコーディネートを提案する企業です。

「TILO」は2025年1月の発売以来、パーツごとの張地カスタマイズや搬入のしやすさで好評を得ています。

今回、「より自由に自分らしいインテリアを楽しみ、日々の暮らしをもっと豊かにしてほしい」という想いから、オットマンを開発したとのことです。

オットマンとは、背もたれのない低い椅子のことで、主に足を乗せてリラックスするための家具です。

オットマンが加わることで、ソファが単なる家具ではなく、より柔軟に毎日の「FUN(楽しさ)」を創り出す存在へと進化しました。

商品の特徴

1. 自由自在なレイアウトで、くつろぎをアップデート

既存のカウチやアームレスタイプと組み合わせることで、足を伸ばしてリラックスできるスタイルや、来客時のスツール(補助椅子)としてなど、シーンに合わせた柔軟な使い方が可能です。

2. パーツごとの「色遊び」をさらに楽しく

オットマンもほかのパーツ同様、豊富な7種25色の張地からカスタマイズ可能です！

ソファ本体と同色で統一感を持たせるのはもちろん、オットマンだけをアクセントカラーにして、インテリアに遊び心を加えることもできます！

3. 5層構造のこだわりはそのままに

コンパクトながら、座面にはソファ本体と同じ「5層構造のウレタン素材」を採用しています。

硬さの異なるウレタンを重ねることで、沈み込みすぎない極上の座り心地を追求しています。

おすすめの使い方

1. 足を伸ばしてリラックススタイルに

ソファと座面の高さを揃えた設計により、足を伸ばしてゆったりと身体をあずけるカウチスタイルが完成します。

読書や映画鑑賞、あるいは「ちょっと横になりたい」という日常の何気ない瞬間に寄り添い、最高のリラックスタイムを演出します。

2. ゲストを迎えるスツールとして

急な来客時には、スマートなスツールとして活躍します。

背もたれがないため視界を遮らず、対面での会話をより弾ませてくれます。

必要な場所へさっと移動できる軽やかさが、変化の多い現代のリビングにフィットします。

3. ミニマルな暮らしに寄り添うサイドテーブルとして

フラットで安定感のある座面は、雑誌やスマートフォンを置くサイドテーブルとしても重宝します。

トレイを一枚置けば、コーヒーブレイクを支える拠点に変身。

家具を最小限に抑えたい空間でも、一台二役の機能性がスマートな暮らしを叶えます。

販売について

TILOは、ジアスショールーム全店舗およびJIAS ONLINEにて販売されます。

※ショールームは完全予約制です

※JIAS ONLINEでは、2月2日より販売開始予定

あなただけの「お気に入り」のソファで、暮らしをもっと楽しく豊かなものにしてみませんか。ぜひ、ジアスショールームにて、実際に「TILO」に触れて、自分だけの組み合わせを見つけてみてください

自分好みにカスタマイズできるオーダーソファ「TILO」に、新たにオットマンが仲間入り。足を伸ばしてリラックスしたり、来客時の補助椅子として活用したり、サイドテーブルとして使ったり、ライフスタイルに合わせて自由に楽しめます。7種25色の豊富な張地から選べるので、インテリアに遊び心を加えたい方におすすめです。

ジアス オーダーソファ「TILO(ティーロ)」オットマンの紹介でした。

よくある質問

Q. TILOオットマンはいつから購入できますか？A. 2026年2月2日より、ジアスショールーム全店舗およびJIAS ONLINEで販売開始しています。Q. オットマンのサイズや価格はどこで確認できますか？A. 詳細は公式サイト（https://jias-net.jp/collections/tilo）をご確認いただくか、ジアスショールームにてお問い合わせください。Q. 張地はどのくらいの種類から選べますか？A. オットマンは7種25色の豊富な張地からカスタマイズ可能です。Q. ショールームは予約が必要ですか？A. はい、ジアスショールームは完全予約制となっています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自分好みにカスタマイズできる！ジアス オーダーソファ「TILO(ティーロ)」オットマン appeared first on Dtimes.