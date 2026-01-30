ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４５１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間11:13）（日本時間01:13）
ダウ平均 49344.04（+451.57 +0.92%）
ナスダック 23579.38（+117.56 +0.50%）
CME日経平均先物 53835（大証終比：+1205 +2.24%）
欧州株式2日GMT16:13
英FT100 10324.49（+100.95 +0.99%）
独DAX 24810.91（+272.10 +1.11%）
仏CAC40 8191.83（+65.30 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.565（+0.043）
10年債 4.273（+0.038）
30年債 4.902（+0.030）
期待インフレ率 2.334（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.865（+0.022）
英 国 4.510（-0.012）
カナダ 3.435（+0.018）
豪 州 4.798（-0.009）
日 本 2.235（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.99（-3.22 -4.94%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4654.90（-90.20 -1.90%）
ビットコイン（ドル）
79051.75（+2618.59 +3.43%）
（円建・参考値）
1229万6500円（+407322 +3.43%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
