NY株式2日（NY時間11:13）（日本時間01:13）
ダウ平均　　　49344.04（+451.57　+0.92%）
ナスダック　　　23579.38（+117.56　+0.50%）
CME日経平均先物　53835（大証終比：+1205　+2.24%）

欧州株式2日GMT16:13
英FT100　 10324.49（+100.95　+0.99%）
独DAX　 24810.91（+272.10　+1.11%）
仏CAC40　 8191.83（+65.30　+0.80%）

米国債利回り
2年債　 　3.565（+0.043）
10年債　 　4.273（+0.038）
30年債　 　4.902（+0.030）
期待インフレ率　 　2.334（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.865（+0.022）
英　国　　4.510（-0.012）
カナダ　　3.435（+0.018）
豪　州　　4.798（-0.009）
日　本　　2.235（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.99（-3.22　-4.94%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4654.90（-90.20　-1.90%）

ビットコイン（ドル）
79051.75（+2618.59　+3.43%）
（円建・参考値）
1229万6500円（+407322　+3.43%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ