きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドルの買い戻しが強まっており、ユーロドルは続落。一時１．１８ドルを割り込んだ。それでもまだ２１日線の上で推移しており、１月中旬からの急速な上昇の調整の範囲ではある。本日の２１日線は１．１７ドル台半ばに来ている。一方、ユーロ円はドル円の買い戻しとユーロドルの戻り売りに挟まれ、１８３円台での振幅が続いている。



今週はＥＣＢ理事会が開催されるが、ＥＣＢは利下げサイクルは終了しており、今回は据え置きが確実視されている。そのような中、地政学リスクが主要議題になるとの見方がエコノミストから出ている。「先行きの経済見通しを巡る不確実性は依然として高く、グリーンランドを巡る危機はひとまず沈静化したように見えるものの、緊張が再燃する可能性についてＥＣＢは楽観していない」と述べている。



また「ユーロの急速な上昇も、こうした不確実性の表れで、ユーロ高は経済のファンダメンタルズを反映したものではなく、米政治に対する不信感の高まりを示している」という。ただ、ＥＣＢはユーロ高に対する一定の違和感を示唆する可能性はあるものの、具体的な措置を打ち出すことまではないだろうとも付け加えた。



EUR/USD 1.1806 EUR/JPY 183.63 EUR/GBP 0.8650



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

