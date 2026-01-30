もう待たない・並ばない！スマホで完結！取手市「スマホ市役所」

茨城県取手市は、令和8年2月2日(月)10時から、市LINE公式アカウントの機能を拡充し、「スマホ市役所」を開設しました。

市役所窓口に行かず、開庁時間を気にせず、スマートフォンから24時間いつでも申請や手続きが可能になります。

取手市「スマホ市役所」

開設日：2026年2月2日(月) 10時

利用方法：取手市LINE公式アカウントを友だち追加

利用料金：無料（通信料は利用者負担）

「スマホ市役所」は、取手市LINE公式アカウントを友だち追加するだけで利用可能。

市役所窓口に行かず、また開庁時間を気にせず、スマートフォンから簡単に申請や手続きができるほか、必要な情報がより収集しやすくなります。

安心のシステムで市民の暮らしを快適・便利に

市役所窓口に行かず、開庁時間を気にせず、スマートフォンを使って24時間いつでも申請や手続きが可能。

市からのお知らせについて、LINEで欲しい情報を選択して受け取れるようになります。

友だち追加した取手市LINE公式アカウントが入口となるため、偽アカウントや不正サイトに誘導される心配はありません。

政府が認証する「ISMAP(イスマップ・政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)」に登録されたシステムを利用しているため、安心して利用できます。

2月2日から実装する主な機能

今後利用可能な手続きや機能は随時追加していく予定です。

AIチャットボット機能：市ホームページの情報をもとにAIが質問に自動回答します。

住民票などの証明書の請求：支払いもオンラインで完結し、証明書が自宅に郵送で届きます。

公民館施設の予約、オンラインでの支払い：スマホから簡単に施設予約と支払いが可能。

ごみ収集日の通知、分別の検索：収集日をLINEで通知し、分別方法も検索できます。

通報機能：道路や公園施設の破損、イノシシの目撃情報、動物の死体発見などを通報できます。

スマートフォンひとつで市役所の手続きが完結する「スマホ市役所」。

待ち時間ゼロ、24時間対応で、市民の暮らしがより便利になります。

友だち追加するだけで利用できるので、ぜひ活用してみてください。

取手市「スマホ市役所」の紹介でした。

よくある質問

Q. スマホ市役所はいつから利用できますか？

2026年2月2日(月)10時から利用開始しています。

Q. 利用するにはどうすればいいですか？

取手市LINE公式アカウントを友だち追加するだけで利用できます。

Q. 利用料金はかかりますか？

利用料金は無料です。ただし、通信料は利用者負担となります。

Q. どのような手続きができますか？

住民票などの証明書請求、公民館施設の予約、ごみ収集日の通知、通報機能などが利用できます。今後も機能は随時追加予定です。

Q. セキュリティは大丈夫ですか？

政府が認証する「ISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)」に登録されたシステムを利用しているため、安心して利用できます。

