もう待たない・並ばない！スマホで完結！取手市「スマホ市役所」
茨城県取手市は、令和8年2月2日(月)10時から、市LINE公式アカウントの機能を拡充し、「スマホ市役所」を開設しました。
市役所窓口に行かず、開庁時間を気にせず、スマートフォンから24時間いつでも申請や手続きが可能になります。
取手市「スマホ市役所」
開設日：2026年2月2日(月) 10時
利用方法：取手市LINE公式アカウントを友だち追加
利用料金：無料（通信料は利用者負担）
「スマホ市役所」は、取手市LINE公式アカウントを友だち追加するだけで利用可能。
市役所窓口に行かず、また開庁時間を気にせず、スマートフォンから簡単に申請や手続きができるほか、必要な情報がより収集しやすくなります。
安心のシステムで市民の暮らしを快適・便利に
市役所窓口に行かず、開庁時間を気にせず、スマートフォンを使って24時間いつでも申請や手続きが可能。
市からのお知らせについて、LINEで欲しい情報を選択して受け取れるようになります。
友だち追加した取手市LINE公式アカウントが入口となるため、偽アカウントや不正サイトに誘導される心配はありません。
政府が認証する「ISMAP(イスマップ・政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)」に登録されたシステムを利用しているため、安心して利用できます。
2月2日から実装する主な機能
今後利用可能な手続きや機能は随時追加していく予定です。
AIチャットボット機能：市ホームページの情報をもとにAIが質問に自動回答します。
住民票などの証明書の請求：支払いもオンラインで完結し、証明書が自宅に郵送で届きます。
公民館施設の予約、オンラインでの支払い：スマホから簡単に施設予約と支払いが可能。
ごみ収集日の通知、分別の検索：収集日をLINEで通知し、分別方法も検索できます。
通報機能：道路や公園施設の破損、イノシシの目撃情報、動物の死体発見などを通報できます。
スマートフォンひとつで市役所の手続きが完結する「スマホ市役所」。
待ち時間ゼロ、24時間対応で、市民の暮らしがより便利になります。
友だち追加するだけで利用できるので、ぜひ活用してみてください。
取手市「スマホ市役所」の紹介でした。
よくある質問
Q. スマホ市役所はいつから利用できますか？
2026年2月2日(月)10時から利用開始しています。
Q. 利用するにはどうすればいいですか？
取手市LINE公式アカウントを友だち追加するだけで利用できます。
Q. 利用料金はかかりますか？
利用料金は無料です。ただし、通信料は利用者負担となります。
Q. どのような手続きができますか？
住民票などの証明書請求、公民館施設の予約、ごみ収集日の通知、通報機能などが利用できます。今後も機能は随時追加予定です。
Q. セキュリティは大丈夫ですか？
政府が認証する「ISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)」に登録されたシステムを利用しているため、安心して利用できます。
