120年の歴史と新たな挑戦を込めた、シンボル！マックス「新コーポレートロゴ」

株式会社マックスは、創業120周年を機にコーポレートロゴを20年ぶりに刷新し、2026年3月21日より順次運用を開始します。

小学校の手洗い場の石けんとして親しまれた「レモン石鹸」から始まり、ボディソープやシャンプー、入浴剤などのトイレタリー商品、その後はスキンケアカテゴリーへと事業を広げてきたマックス。

「社会に必要とされる企業であり続けたい」という想いを企業の”顔”として示すため、「誠実・継承・世界へ」をテーマに据えた新コーポレートロゴを制定しました。

マックス「新コーポレートロゴ」

運用開始時期：2026年3月21日より順次

マックスは、1905年（明治38年）に洗濯石けんの製造からスタートし、「レモン石鹸」などのロングセラーをはじめ、時代ごとの暮らしのニーズに応じた製品を提供してきました。

現在では、固形石けんからスキンケア・ボディケア・ヘアケア・入浴剤など自社ブランドを幅広く展開し、全国のドラッグストアやホームセンター、ECを通じて消費者の生活に寄り添う商品を展開しています。

さらに、2034年までに売上全体に占める海外比率を20％以上に引き上げ、世界で親しまれる企業への進化にも一層注力していきます。

創業120周年という節目にあたり、この変化と今後の方向性をあらためて示すシンボルとして、新コーポレートロゴの制定に至りました。

新コーポレートロゴのコンセプト

新しいコーポレートロゴには、「誠実・継承・世界へ」という三つのテーマを込めています。

消費者や社会に対して真摯であり続けること（誠実）、創業以来受け継いできた精神と信頼を大切にすること（継承）、そして時代とともに進化し、世界へと羽ばたくこと（世界へ）。

それぞれの思いを象徴するデザインとして生まれたのが、温かみと力強さを兼ね備えた新しいロゴです。

新コーポレートロゴのデザインポイント

ロゴタイプは、シンプルで温かみのある書体に刷新されました。

これまでのロゴにあった赤い丸のシンボルは継承し、「MADE IN JAPAN」の文字も併記することで、日本のものづくりへの誇りを表現しています。

新しさの中にもマックスらしさや連続性を感じられるポイントとしています。

代表取締役社長 大野 範子氏のコメント

株式会社マックスは、2025年3月に創業120周年という大きな節目を迎えました。

長い年月の間、多くのお客様、取引先様、従業員、そして地域社会の皆さまに支えていただきながら歩んでこられたことに、心より感謝申し上げます。

120年という年月は、私たちに「歴史を振り返る」だけでなく、「これからのマックスは何を目指すのか」を考える機会を与えてくれました。

石けんづくりからスタートし、ボディケアやシャンプー、入浴剤などのトイレタリー商品へと事業領域を広げ、さらに近年ではスキンケア事業への展開も進めてまいりましたが、その根底にあるのは常に「社会に必要とされる企業であり続けたい」という想いです。

今回制定した新しいコーポレートロゴには、「誠実・継承・世界へ」というテーマのもと、その想いをあらためてかたちにしました。

シンプルで読みやすいロゴタイプや、中央の「A」の内側に配した赤い丸などの要素に、120年の歩みと世界へ向けた挑戦への決意を託しています。

マックスはこれからも、お客様のニーズに耳を傾け、社会や環境の変化に真摯に向き合いながら、商品やサービスを通じて新しい価値を提案してまいります。

商品・販路・生産などあらゆる面で新たなステージに進む企業として、このロゴとともに次の時代へ向けた一歩を踏み出してまいります。

今後とも、変わらぬご支援とご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

― 代表取締役社長 大野 範子

新旧ロゴの併存について

2026年3月21日より順次、新しいコーポレートロゴの運用が開始されます。

製品パッケージや販促物、WEBサイトなど、切り替え作業は段階的に進められます。

そのため、一定期間は新旧ロゴが併存する場合がありますが、順次新ロゴへの統一を進めます。

製品の中身や品質に変更はなく、これまでと同様に、安心して利用できます。

マックス「新コーポレートロゴ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 新しいロゴはいつから使われますか？

2026年3月21日より順次運用が開始されます。

Q. 製品のパッケージも変わりますか？

段階的に新ロゴへ切り替わりますが、一定期間は新旧ロゴが併存する場合があります。

Q. 製品の中身や品質は変わりますか？

変更ありません。これまでと同様に安心して利用できます。

Q. なぜロゴを変更したのですか？

創業120周年を機に、企業の想いと今後の方向性を示すシンボルとして刷新されました。

