長崎・佐世保市の火災で消防隊出動 大岳台町の中島商店付近 約10分後に鎮火（2月3日午前0時23分ごろ発生）

2026年2月3日 0時52分

長崎県佐世保市消防局によると、3日午前0時23分ごろ、同市大岳台町の中島商店付近で発生したその他火災で消防隊が出動した。同0時32分鎮火した。

西日本新聞