【今日の献立】2026年2月3日(火)「市販品活用で簡単！恵方巻き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「市販品活用で簡単！恵方巻き」 「菜の花のからし和え」 「豚汁」 の全3品。
節分の恵方巻に菜の花を合わせた、春を感じられるメニューです。
【主食】市販品活用で簡単！恵方巻き
市販品をうまく使って、お家で恵方巻を作りましょう！
調理時間：20分
カロリー：467Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ご飯 (炊きたて)1合分
寿司酢 大さじ2
セリ 1/2束
カニ風味カマボコ 4本 シイタケの甘煮 (市販品)2~3個
鯛でんぶ 大さじ2
＜卵液＞
溶き卵 2個分
砂糖 小さじ2
薄口しょうゆ 小さじ1/2
塩 少々
サラダ油 適量 焼きのり (全形)2枚
カニ風味カマボコはほぐす。シイタケの甘煮は薄切りにする。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
ご飯はかために炊いたものを使用してください。
2. 卵焼きを作る。サラダ油を薄くひいた卵焼き器を中火で熱し、＜卵液＞を数回に分けて流し入れ、卵焼きを焼く。巻きすで形を整え、冷めたら棒状に切る。
3. 巻きすに焼きのりをのせ、＜すし飯＞の半量を、焼きのりの向こう側4cm位を残して全体に広げる。セリ、カニ風味カマボコ、シイタケの甘煮、鯛でんぶ、卵焼きの半量をのせる。
4. 指で具を押さえながら、巻きすごと持ち上げ、手前側と向こう側の寿司飯の端を合わせるようにして巻く。巻き終わりを下にして形を整える。同様にもう1本巻く。切らずに器に盛る。
【副菜】菜の花のからし和え
卵黄を花に見立てて。春っぽい見た目の一品です。
調理時間：10分
カロリー：78Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
卵黄 1個分
クコの実 大さじ1
＜和えダレ＞
だし汁 大さじ2
酒 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1/2
練りからし 小さじ1/2
塩 少々
卵黄は熱湯に落としてかためにゆで、冷めてから余分な卵白の膜を取り除き、裏ごしする。クコの実はサッと水洗いし、お湯につけてもどす。
【スープ・汁】豚汁
素材のうま味が詰まった豚汁で温まりましょう！
調理時間：20分
カロリー：156Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
厚揚げ 1/2個
大根 3cm
ニンジン 1/6本 シメジ 1/4パック ネギ (刻み)大さじ2
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
2. 豚肉、厚揚げを加え、豚肉の色が変わったらみそを溶き入れる。器に注いでネギを散らす。
節分の恵方巻に菜の花を合わせた、春を感じられるメニューです。
【主食】市販品活用で簡単！恵方巻き
市販品をうまく使って、お家で恵方巻を作りましょう！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：467Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）＜すし飯＞
ご飯 (炊きたて)1合分
寿司酢 大さじ2
セリ 1/2束
カニ風味カマボコ 4本 シイタケの甘煮 (市販品)2~3個
鯛でんぶ 大さじ2
＜卵液＞
溶き卵 2個分
砂糖 小さじ2
薄口しょうゆ 小さじ1/2
塩 少々
サラダ油 適量 焼きのり (全形)2枚
【下準備】セリは根の部分を切り落とし、根元を輪ゴムなどでしばり、分量外の塩少々を入れた熱湯でサッとゆで、水に取る。水気を絞り、長さ5cmに切る。
©Eレシピ
カニ風味カマボコはほぐす。シイタケの甘煮は薄切りにする。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜すし飯＞を作る。ボウルにご飯を広げ、寿司酢を全体にまわしかけ、切るように手早く混ぜる。
©Eレシピ
ご飯はかために炊いたものを使用してください。
2. 卵焼きを作る。サラダ油を薄くひいた卵焼き器を中火で熱し、＜卵液＞を数回に分けて流し入れ、卵焼きを焼く。巻きすで形を整え、冷めたら棒状に切る。
©Eレシピ
3. 巻きすに焼きのりをのせ、＜すし飯＞の半量を、焼きのりの向こう側4cm位を残して全体に広げる。セリ、カニ風味カマボコ、シイタケの甘煮、鯛でんぶ、卵焼きの半量をのせる。
©Eレシピ
4. 指で具を押さえながら、巻きすごと持ち上げ、手前側と向こう側の寿司飯の端を合わせるようにして巻く。巻き終わりを下にして形を整える。同様にもう1本巻く。切らずに器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】菜の花のからし和え
卵黄を花に見立てて。春っぽい見た目の一品です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：78Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）菜の花 150g
卵黄 1個分
クコの実 大さじ1
＜和えダレ＞
だし汁 大さじ2
酒 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1/2
練りからし 小さじ1/2
塩 少々
【下準備】菜の花は軸のかたい部分を切り落とし、分量外の塩を入れた熱湯でゆでる。冷水に取り、水気をしっかり絞り、長さ3cmに切る。
©Eレシピ
卵黄は熱湯に落としてかためにゆで、冷めてから余分な卵白の膜を取り除き、裏ごしする。クコの実はサッと水洗いし、お湯につけてもどす。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜和えダレ＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。菜の花とクコの実を加えて和え、器に盛り、卵黄の裏ごしをかける。
©Eレシピ
【スープ・汁】豚汁
素材のうま味が詰まった豚汁で温まりましょう！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：156Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）豚肉 (薄切り)50g
厚揚げ 1/2個
大根 3cm
ニンジン 1/6本 シメジ 1/4パック ネギ (刻み)大さじ2
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
【下準備】豚肉はひとくち大に切る。厚揚げは細切りにする。大根とニンジンは皮をむき、幅5mmのイチョウ切りにする。 シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に大根、ニンジン、シメジ、だし汁を入れて強火で熱し、煮たったら火を弱め、具が柔らかくなるまで10分程煮る。
©Eレシピ
2. 豚肉、厚揚げを加え、豚肉の色が変わったらみそを溶き入れる。器に注いでネギを散らす。
©Eレシピ