世界でひとつだけのレザータグをプレゼント！モンブラン「パーソナライズタグキャンペーン」

モンブランは、2026年2月2日(月)から2月28日(土)の期間、対象のレザーグッズを購入した方に、特別なパーソナライズタグをプレゼントするキャンペーンを実施します。

熟練のカリグラファーによる繊細な筆致で、購入者のイニシャルや名前をひとつひとつ手書きで箔を施す、世界にひとつだけのレザータグです。

モンブラン「パーソナライズタグキャンペーン」

期間:2026年2月2日(月)〜2月28日(土)

内容:対象のレザーバッグ(トローリー含む)を購入した方に、パーソナライズしたレザータグをプレゼント

対象店舗:モンブラン銀座本店、銀座三越店、阪急メンズ東京店、日本橋三越本店、日本橋高島屋店、伊勢丹新宿店、小田急新宿店、名古屋松坂屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、京都高島屋店、阪急メンズ大阪店、大阪高島屋店、岩田屋本店、大丸札幌店

このキャンペーンでは、購入したモンブランの対象レザーグッズに装着可能なレザータグに、購入者のイニシャルや名前をカリグラファーがひとつひとつ手書きで箔を施します。

熟練のカリグラファーによる繊細な筆致で施される名入れは、世界にひとつだけの特別なレザータグとして、お客様のモンブラン製品をさらに個性豊かなものにします。

サルトリアル エンベロープ トートバッグ

モンブランが誇るクラフツマンシップが光るレザーバッグ。

ブラックの洗練されたデザインで、ビジネスシーンにも映える上質なアイテムです。

このようなレザーバッグに、パーソナライズされたタグを装着することで、より特別な一品に仕上がります。

モンブランが誇るクラフツマンシップと、パーソナライゼーションの喜びが融合した特別なキャンペーン。

大切な方へのギフトやご自身へのご褒美として、唯一無二のアイテムを手に入れることができます。

世界にひとつだけの特別なレザータグが、あなたのモンブラン製品をさらに特別なものにします。

モンブラン「パーソナライズタグキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーン期間はいつですか？

2026年2月2日(月)から2月28日(土)までです。

Q. どこで参加できますか？

モンブラン銀座本店、銀座三越店、阪急メンズ東京店、日本橋三越本店、日本橋高島屋店、伊勢丹新宿店、小田急新宿店、名古屋松坂屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、京都高島屋店、阪急メンズ大阪店、大阪高島屋店、岩田屋本店、大丸札幌店で実施されます。

Q. どのような商品が対象ですか？

対象のレザーバッグ(トローリー含む)を購入した方が対象です。詳細はブティックスタッフへお問い合わせください。

Q. タグの名入れにはどのくらい時間がかかりますか？

タグへの名入れにはお日にちをいただきます。詳しくはブティックスタッフへお問い合わせください。

Q. タグは何個まで作ってもらえますか？

タグは予定数量に達し次第終了いたします。詳しくはブティックスタッフへお問い合わせください。

