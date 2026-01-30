アスモデウス役声優の青山吉能サイン色紙が当たる！エムスタイル スマホRPG「天空のアムネジア」キャンペーン

エムスタイルは、iOS/Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」の新英雄キャラクター「アスモデウス」のリリースに伴い、声優を務める「青山吉能」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2026年2月15日まで開催します☆

公式Xフォロー＆リポストでの応募、またはゲーム内での応募と、2つの方法で合計5名様にプレゼントされます！

エムスタイル スマホRPG「天空のアムネジア」直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン

開催期間：2026年2月1日(日) 0:00〜2月15日(日) 15:59

プレゼント内容：声優「青山吉能」さんの直筆サイン色紙（合計5名様）

応募方法：公式Xフォロー＆リポスト（2名様） / ゲーム内応募（3名様）

このキャンペーンは、スマホRPG「天空のアムネジア」の新英雄キャラクター「アスモデウス」のリリースを記念して開催されるものです。

「アスモデウス」役の声優を務める「青山吉能」さんの直筆サイン色紙が、公式X応募で2名様、ゲーム内応募で3名様の合計5名様にプレゼントされます。

新英雄「アスモデウス」

新英雄キャラクター「アスモデウス」は、声優「青山吉能」さんが演じます。

ゲーム内で活躍するこのキャラクターの登場を記念し、今回のプレゼントキャンペーンが実施されます。

応募方法 その1：公式Xフォロー＆リポスト

(1) Xアカウント「【公式】天空のアムネジア（@amnesia_mstyle）」をフォロー

(2) 対象ポストをリポスト

この方法で応募された方の中から抽選で2名様に直筆サイン色紙がプレゼントされます。

公式X： https://x.com/amnesia_mstyle

応募方法 その2：ゲーム内から応募

(1) 天空のアムネジアをダウンロード

(2) 条件を満たして応募券を獲得

(3) 応募専用ページから応募

この方法で応募された方の中から抽選で3名様に直筆サイン色紙がプレゼントされます。

応募条件の詳細や注意事項はゲーム内にてご確認ください。

ゲームダウンロードURL

iOS： https://apps.apple.com/jp/app/id1523977804?mt=8

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mstyle.amnesia&hl=ja

アプリ概要

タイトル：天空のアムネジア

カテゴリ：ゲーム（RPG）

プレイ料金：無料（一部有料/アイテム課金あり）

対応機種：iOS 13.0以降（iPhone、iPad、およびiPod touchに対応）もしくはAndroid 6.0以降

新英雄「アスモデウス」の登場と、声優「青山吉能」さんのサイン色紙が当たるこのキャンペーンは、ファンにとって見逃せない機会です。

公式Xやゲーム内から応募して、豪華な賞品をゲットするチャンスを掴んでください☆

エムスタイル スマホRPG「天空のアムネジア」直筆サイン色紙プレゼントキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンの開催期間はいつですか？

2026年2月1日（日）0:00から2月15日（日）15:59までです。

Q. 応募方法は何種類ありますか？

公式Xをフォロー＆リポストする方法と、ゲーム内から応募する方法の2種類があります。

Q. 何名に当たりますか？

公式X応募で2名様、ゲーム内応募で3名様の合計5名様にプレゼントされます。

Q. ゲームのダウンロードはどこからできますか？

iOSはApp Store（https://apps.apple.com/jp/app/id1523977804?mt=8）、AndroidはGoogle Play（https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mstyle.amnesia&hl=ja）からダウンロードできます。

Q. 当選者への連絡方法は？

当選者には事務局よりXダイレクトメッセージおよびゲーム内メッセージでお知らせします。

