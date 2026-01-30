サンカット®×今田美桜で体感♡無重力感UVが叶える解放された夏

紫外線対策はしたいけれど、重たい使用感は苦手。そんな女性の本音に寄り添うサンカット®から、新感覚のUVケアアイテムが登場します。今田美桜さんが出演する新TVCMとともに発売されるのは、まるで空気のように軽い使い心地を追求した日やけ止め。毎日のメイク前から外出先まで、ストレスフリーに続けられるUV対策で、心まで軽くなる夏を迎えてみませんか♡

空気みたいに軽い無重力感UV

「サンカット®無重力感UVエッセンス」は、肌にのせた瞬間すっとなじみ、重さや圧迫感を感じさせないのが特長。軽やかなのにしっかり密着し、紫外線カット効果は最強値。

ノンケミカル処方で紫外線吸収剤フリーのため、毎日使いたくなる心地よさです。メイク前はもちろん、アクティブなシーンでも快適に使える一本として活躍します。

マイメロディ×クロミが彩る♡かわいく続くおうちケア習慣

外出先でも頼れるUVスティック

同時発売の「サンカット®プロテクトUVスティック」は、手を汚さずにサッと塗れる手軽さが魅力。超さらさらなテクスチャーで、ベタつきが気になる塗り直しもストレスフリーに叶えます。

バッグに忍ばせておけば、通勤途中やレジャー先でも気軽にUVケアが可能。全身に使いやすいスティックタイプは、忙しい女性の心強い味方です。

今田美桜が魅せる解放の瞬間

新TVCM「体感！無重力感」篇では、真っ白なワンピース姿の今田美桜さんが軽やかに宙を舞い、商品の世界観を体現。

自然な笑顔とのびやかな動きから伝わるのは、肌も心も解放されるような心地よさです。撮影現場では表情や角度にもこだわり、無重力感を丁寧に表現。その透明感あふれる姿は、この夏のUVケアの新定番を予感させます。

軽やかに、私らしい夏へ

サンカット®の新作UVは、「軽いのに強い」という理想を叶え、日やけ止めの概念をアップデートしてくれる存在。今田美桜さんの言葉どおり、伸びの良さと心地よさに驚くはずです。

紫外線を気にせず、陽の光を楽しめる毎日へ。無理をしないUVケアで、解放された夏の一歩を踏み出してみてください♪