¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¶å½£ÃÏ¶èÁª¡Û°Â²ÏÆâ¾ 18°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡Ö´ñÀ×¤Ç¤¹¤Í¡Ä½àÍ¥¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤«¤·¤Þ¤¹¡Ö¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î£Çµ¡ÖÂè£·£²²ó¶å½£ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤Ï£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡££³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¾å°Ì£±£¸¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡¡
¡¡°Â²ÏÆâ¾¡Ê£³£¶¡áº´²ì¡Ë¤¬Í½Áª¥é¥¹¥È¤ÇÆ»Ãæ¤Î·ã¤·¤¤¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢£²Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Í½ÁªÆ»Ãæ¤Ïµ¡ÎÏÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â£±£¸°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¡¢¤Ê¤ó¤È¤«½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½®Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉÔËþ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£¡Ö´ñÀ×¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¾Àþ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤À¶Ê¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£½àÍ¥¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÄì¾å¤²¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£