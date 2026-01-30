松阪牛やお食事券が総勢240名に当たる！中京テレビ放送「月曜から早起き」プレゼントキャンペーン

中京テレビ放送は、2026年2月2日・9日・16日の3週連続で、「月曜から早起き」プレゼントキャンペーンを実施します。

月曜の早朝に放送される「あさドレ♪」を見て、松阪牛やお食事券など豪華賞品が総勢240名に当たるチャンスです☆

中京テレビ放送「月曜から早起き」プレゼントキャンペーン

実施日：2026年2月2日(月)・9日(月)・16日(月)

対象番組：「あさドレ♪」(月〜金 あさ5時50分〜6時54分)

放送エリア：愛知・岐阜・三重

賞品：松阪牛、お食事券、ハーゲンダッツギフト券など

当選者数：総勢240名

月曜から早起きすると良いことがあるかも、というコンセプトで実施されるこのキャンペーン。

応募のためのキーワードは、各対象日の「あさドレ♪」放送内で発表されます。

キーワードを確認したら、中京テレビのキャンペーンホームページから応募できます。

2月2日(月) アトム全店共通食事券

賞品：アトム全店共通食事券 5,000円相当

当選者数：100名

「ステーキ宮」「にぎりの徳兵衛」など、アトムグループの各店舗で使えるお食事券です。

ステーキや寿司など、好きなメニューを楽しめます。

2月9日(月) 朝日屋 松阪牛

賞品：朝日屋 松阪牛1kg(10,000円分相当)

当選者数：40名

ブランド牛として名高い松阪牛が1kgも当たります。

贅沢なステーキや焼肉、すき焼きなど、特別な食卓を演出できる豪華賞品です。

2月16日(月) ハーゲンダッツギフト券

賞品:ハーゲンダッツギフト券 アイス10個分

当選者数：100名

人気のプレミアムアイスクリーム、ハーゲンダッツのギフト券です。

10個分のアイスを好きなフレーバーで楽しめます。

番組「あさドレ♪」について

「おはようのきっかけ、ここにあります」をコンセプトに、月曜から金曜のあさ5時50分から放送中の情報番組です。

地元のニュース、スポーツ情報、天気、交通情報など、忙しい朝の時間帯でも家族で話したくなるような最新情報をお届けしています。

MCは中川萌香アナウンサーが務め、番組キャラクター「あさドレ♪ちゃん」も登場します。

早起きの習慣を楽しく応援し、豪華賞品が当たるチャンスも提供するこのキャンペーン。

月曜の朝を特別な時間に変えてくれます。

3週連続で異なる賞品が用意されているので、毎週楽しみながら応募できます☆

中京テレビ放送「月曜から早起き」プレゼントキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. 応募方法は？

対象日の「あさドレ♪」(あさ5時50分〜6時54分)放送内で発表されるキーワードを確認し、中京テレビのキャンペーンホームページ(https://www.ctv.co.jp/asadore-monday)から応募してください。

Q. 放送エリアはどこですか？

愛知県、岐阜県、三重県で視聴できます。

Q. キャンペーンは毎週違う賞品ですか？

はい、2月2日はアトム全店共通食事券、2月9日は松阪牛、2月16日はハーゲンダッツギフト券と、週ごとに異なる賞品が用意されています。

Q. 複数週に応募できますか？

はい、3週連続でそれぞれ応募できます。各週ごとにキーワードが異なりますので、各対象日の放送をご確認ください。

