開運招福の願いを込めた小さなだるま！トーダン「幸せだるま」

明治36年創業の大手カレンダーメーカー、トーダンは、縁起物ブランド「東団や」の人気商品「幸せだるま」シリーズを、茨城県稲敷郡阿見町にある自社のカレンダー工場内で一貫製造を開始します。

カレンダー製造で培った均一な品質と手作りの温かさが魅力の商品です。

トーダン「幸せだるま」

製造開始：2026年2月

製造場所：トーダン茨城工場（茨城県稲敷郡阿見町）

「東団や」は、トーダンが2020年からスタートさせた、日本各地の風習や慣習から伝わる縁起物を現代版にアレンジした縁起物のブランド。

その中でもオリジナルデザインの「幸せだるま」シリーズはブランドスタートからの人気商品となっています。

これまでは製造工程の一部を協力工場に依頼していましたが、新商品は自社工場内で一貫して製造できる体制が整い、2026年2月より順次生産、販売していきます。

「幸せだるま」は、日本で古くから親しまれてきただるまを研究し、眉毛には鶴を、ひげには亀、鼻に梅、口には富士山と松を、お腹には竹を施したオリジナルデザイン。

茨城工場にはセラミックの焼き釜を設置し、高さ5cm程度のセラミック製のだるまの本体を焼き、色塗りなどは手作業し、顔やお腹の文字は印刷で製造します。

製造工程

セラミックの焼き釜で本体を焼成する工程。

高さ5cm程度のセラミック製のだるまが丁寧に作られています。

色塗りは手作業で一つひとつ丁寧に仕上げられます。

顔やお腹の文字は印刷で施されます。

お宝入りだるまさん

発売時期：2026年2月

小売希望価格：1,650円（税込）

小さなだるまに開運招福の祈りを込めた商品。

鶴・亀・梅・富士山・松・竹といった縁起物の要素が詰まったデザインです。

パッケージ入りで贈り物にも最適。

開運招福の願いを込めたギフトとして喜ばれます。

今後の展開

2026年夏頃には、茨城工場内で出る古紙を再利用した紙製の商品を展開予定。

また絵馬にだるまを飾った「絵馬だるま」なども展開していく予定です。

第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 出展

開催日：2026年2月4日（水）〜6日（金）

会場：東京ビッグサイト 東8ホール T45-20

「幸せだるま」シリーズを、今後発売予定の商品を含めて展示します。

一般小売商品としては、インバウンド需要に対応した商品、ご当地だるま等の提案、また企業オリジナル商品等も紹介予定です。

トーダンは間もなく創業123年目を迎え、みんなを幸せにするカレンダーメーカーを目指してきました。

近年は古来の人々が暦で日々の吉凶を占い、生活の安寧を願った風習を温故知新の精神で辿り、市井の人々の願い、祈りを形にした縁起物の製造に取り組んでいます。

開運招福の願いを込めた小さなだるまで、日々の暮らしに幸せと彩りをもたらしてくれます。

トーダン「幸せだるま」の紹介でした

よくある質問

Q. 幸せだるまはどこで購入できますか？

2026年2月から順次販売開始予定です。詳細な販売店舗については、トーダンの公式サイトをご確認ください。

Q. 価格はいくらですか？

「お宝入りだるまさん」の小売希望価格は1,650円（税込）です。

Q. サイズはどのくらいですか？

高さ約5cmのセラミック製です。

Q. ギフト・ショーで商品を購入できますか？

第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026（2月4日〜6日、東京ビッグサイト）では展示を行います。商品の購入については、出展ブースにてお問い合わせください。

