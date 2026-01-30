12mの巨大バルーンも！大型イベント「100%ドラえもん＆フレンズ」3月27日より東京開幕
【女子旅プレス＝2026/02/03】世界7都市を巡回した『ドラえもん』史上最大級のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」が、2026年3月27日（金）より、東京ドリームパーク（所在地：東京江東区）で開催される。『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会するイベントが日本初上陸を果たす。
【写真】ジェラートピケカフェ「ドラえもん」とコラボ
これまで香港、上海、バンコク、台湾などアジア各地を巡り、ファンを魅了してきた「100％ドラえもん＆フレンズ」。東京会場は、3つの有料エリアと3つの無料エリアの計6エリアで構成。ドラえもんの世界を100％堪能できる多彩な展示を通じて、物語に深く没入できる。
1番の目玉となるメインとなる「100％ドラえもん まんがワールド展」は、9つのエリアで構成。
オリジナルアニメーション2作品を上映する「100%ミニシアター」をはじめ、藤子・F・不二雄氏の創作の原点に触れる「先生の机」や、名場面を立体再現した「てんとう虫コミックスの世界」など、ファン垂涎の展示が並ぶ。
さらに「のび太のまんがルーム」では、全45巻から厳選した名シーンを3Dプロジェクションマッピングで上映、物語の中に紛れ込んだかのような没入体験が可能だ。
「ドラえもんの100％ひみつ道具ルーム」では、四次元ポケットから飛び出した数々のひみつ道具が集結。タイムふろしきや空気砲、タケコプターなど、おなじみのひみつ道具を間近で楽しめる。
「100％ドラえもん パーク」と銘打った屋外エリアの目玉は、高さ12mを誇る巨大ドラえもんバルーンだ。歴代映画の衣装を纏ったドラえもんや、まんが、アニメに登場したユニークなドラえもんと仲間たちが勢ぞろいし、至る所がフォトスポットと化す。
さらに、「スペシャルキッチン」では、ここでしか味わえない限定メニューも提供される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
会期： 2026年3月27日（金）〜
会場： TOKYO DREAM PARK7階（EX STUDIO7）ほか
アクセス： ゆりかもめ 「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分
りんかい線 「国際展示場駅」 徒歩約9分 「東京テレポート駅」徒歩約11分
※掲載情報は予告なく変更となる場合がある
