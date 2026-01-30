ガチャ「サンリオキャラクターズ ふわわフロッキーマスコット」2月発売ポムポムプリンやシナモロールたち5種類が登場
【サンリオキャラクターズ ふわわフロッキーマスコット】 2月 発売予定 価格：1回300円
【サンリオキャラクターズ ふわわフロッキーマスコット】
「ポムポムプリン」
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ ふわわフロッキーマスコット」を2月に発売する。価格は1回300円。
本商品は、サンリオのキャラクターたちをモチーフにしたマスコット。ぺたんこのフォルムを特徴としたマスコットが、今回ふわふわなフロッキー仕様で立体化されており、メタリックパープルのボールチェーンが付いている。
本商品では、2025年サンリオキャラクター大賞で上位5位に入賞したキャラクターたちが登場。「ポムポムプリン」、「シナモロール」、「ポチャッコ」、「クロミ」、「ハローキティ」の5種類がラインナップされている。
「シナモロール」
「ポチャッコ」
「クロミ」
「ハローキティ」
【サンリオキャラクターズ ふわわフロッキーマスコット】
サイズ：本体 約40mm
材質：本体 PVC/ナイロン
(C) 2026 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L660315