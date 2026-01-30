【サンリオキャラクターズ ふわわフロッキーマスコット】 2月 発売予定 価格：1回300円

「ポムポムプリン」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ ふわわフロッキーマスコット」を2月に発売する。価格は1回300円。

本商品は、サンリオのキャラクターたちをモチーフにしたマスコット。ぺたんこのフォルムを特徴としたマスコットが、今回ふわふわなフロッキー仕様で立体化されており、メタリックパープルのボールチェーンが付いている。

本商品では、2025年サンリオキャラクター大賞で上位5位に入賞したキャラクターたちが登場。「ポムポムプリン」、「シナモロール」、「ポチャッコ」、「クロミ」、「ハローキティ」の5種類がラインナップされている。

「シナモロール」

「ポチャッコ」

「クロミ」

「ハローキティ」

【サンリオキャラクターズ ふわわフロッキーマスコット】

サイズ：本体 約40mm

材質：本体 PVC/ナイロン

(C) 2026 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L660315