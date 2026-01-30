【2B（ヨルハ二号B型）】 2月3日出荷開始 価格：23,000円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「2B（ヨルハ二号B型）」の出荷を2月3日に開始する。価格は23,000円。

本商品は、アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」より、「2B（ヨルハ二号B型）」を1/7スケールで立体化したもの。「白の契約」を握った2Bの優雅な戦闘ポーズが再現されている。また、塗装と造形で、2Bのすらりとした体を表現。機械生命体の残骸や苔の茂る廃墟化した都市を再現した台座から作品独特の世界観を楽しめる。全高は300mm。

【イメージ画像】

(C) SQUARE ENIX／人類会議

※発売日は流通により前後する場合があります。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※台座や支柱は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。