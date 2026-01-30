日経225先物：3日0時＝910円高、5万3540円
3日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比910円高の5万3540円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては884.82円高。出来高は6786枚となっている。
TOPIX先物期近は3574ポイントと前日比42ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.87ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53540 +910 6786
日経225mini 53545 +915 135160
TOPIX先物 3574 +42 13656
JPX日経400先物 32195 +395 766
グロース指数先物 696 +7 523
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
