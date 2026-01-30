　3日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比910円高の5万3540円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては884.82円高。出来高は6786枚となっている。

　TOPIX先物期近は3574ポイントと前日比42ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.87ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53540　　　　　+910　　　　6786
日経225mini 　　　　　　 53545　　　　　+915　　　135160
TOPIX先物 　　　　　　　　3574　　　　　 +42　　　 13656
JPX日経400先物　　　　　 32195　　　　　+395　　　　 766
グロース指数先物　　　　　 696　　　　　　+7　　　　 523
東証REIT指数先物　　売買不成立

