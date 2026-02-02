ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 新年好スタートへ 中国各地で生産体制強化 新年好スタートへ 中国各地で生産体制強化 新年好スタートへ 中国各地で生産体制強化 2026年2月2日 23時40分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １月２９日、湖南省衡陽市衡東県の新エネ車部品メーカー、湖南美湖智造の自動化された生産ライン。（ドローンから、衡陽＝新華社配信／曹正平） 【新華社北京2月2日】2026年の好スタートを目指し、中国各地の工場で生産活動が活発化している。１月２９日、江蘇省の連雲港経済技術開発区にある東方国際コンテナ（連雲港）で、輸出用コンテナの資材をクレーンでつり下げて運ぶ作業員。（連雲港＝新華社配信／王春）１月２９日、江蘇省南京江寧ハイテク産業開発区にある格力電器（南京）の生産ラインで働く作業員。（南京＝新華社配信／楊素平）１月２９日、天津市浜海新区で研磨ロボットを操作する海洋石油・ガスプラットフォームの建設作業員。（天津＝新華社配信／杜鵬輝）１月２８日、山東省栄成市石島管理区の海洋エンジニアリング装備産業基地で、メンテナンス中の船舶。（ドローンから、栄成＝新華社配信／李信君）１月２９日、江蘇省南京江寧ハイテク産業開発区にある格力電器（南京）の生産ラインで働く作業員。（南京＝新華社配信／辛一）１月２９日、江蘇省連雲港市の中鴻包装の生産ラインで働く作業員。（連雲港＝新華社配信／王春）１月２９日、江蘇省の江都ハイテク産業開発区にある、江蘇九竜汽車製造の生産ラインで働く作業員。（江都＝新華社配信／任飛）１月２９日、天津市浜海新区で現場施工を行う海洋石油・ガスプラットフォームの建設作業員。（天津＝新華社配信／杜鵬輝）１月２９日、江蘇省興化市にある江蘇唐劉興東ステンレスの工場で、製品を検査する作業員。（興化＝新華社配信／周社根）１月２９日、天津市浜海新区で現場施工を行う海洋石油・ガスプラットフォームの建設作業員。（天津＝新華社配信／杜鵬輝） リンクをコピーする みんなの感想は？