COCO DEALが描く春の始まり♡WEBビジュアルvol.2公開

冬の静けさの中に、そっと差し込む春の気配。COCO DEALは、2026年1st SSテーマ「Evolving Light」を表現したWEBビジュアルvol.2をオフィシャルオンラインストアにて公開します。柔らかな光と影、レースやレイヤードが織りなす繊細なムードが、装いに前向きな変化をもたらす今季。春の訪れを感じさせるニュアンスカラーとミュートトーンが、日常に心地よいきらめきを添えます♡

光をまとうレイヤードスタイル

今季のCOCO DEALは、空気に溶け込むようなレイヤードが印象的。

CARDIGAN13,200円、ONE-PIECE19,800円の組み合わせをはじめ、JACKET24,200円、CAMISOLE4,950円、SKIRT16,500円など、奥行きのあるスタイリングを提案します。

KNIT9,900円とSKIRT12,100円の軽やかなバランスや、BLOUSON17,600円とSKIRT15,400円の組み合わせも、春らしい透明感を演出します。

emmi×ハートが可愛い♡春の新作「HEART IN DAILY」先行予約スタート

ニュアンスカラーで迎える春

柔らかな色合いも「Evolving Light」の魅力。

JACKET15,400円、TOPS10,450円、PANTS13,200円のクリーンなセットや、CARDIGAN10,450円×CARDIGAN10,450円×PANTS10,450円の洗練レイヤードで、春の光を味方に。

KNIT10,450円とPANTS13,200円、BAG9,350円、さらにJACKET22,000円、SHIRT12,100円、PANTS8,800円など、幅広いアイテムが揃い、日常から特別なシーンまで寄り添います。

COCO DEALと歩き出す春♡

「Evolving Light」は、変化の季節を前向きに楽しむためのヒントが詰まったコレクション。

重なり合う素材や淡い色彩が、装いにやさしい光を添えてくれます。COCO DEALが描く春の世界観を感じながら、新しい季節の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか♪

日常にそっと寄り添うスタイルが、気分まで明るくしてくれるはずです。